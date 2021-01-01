بي إم دبليو تكشف موعد تدشين أقوى سيارة إنتاجية في تاريخ العلامة

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بي إم دبليو تكشف موعد تدشين أقوى سيارة إنتاجية في تاريخ العلامة

المربع نت – أكدت بي إم دبليو رسمياً على تجهيزها لتدشين أقوى سيارة إنتاجية في تاريخ العلامة باسم XM، وهي أيضاً أول سيارة SUV يتم تطويرها من قسم M عالي الأداء.

للتوضيح، السيارة ستمهد لموديل X8 M الإنتاجي الرائد المنتظر بدون اختلافات حقيقة في المواصفات والأداء بين الاثنين، وسيتم الكشف عنها في مدينة لوس أنجلوس في منتصف نوفمبر.

من المتوقع اعتماد السيارة على محرك هايبرد يجمع بين محرك V8 توين تيربو ومحرك كهربائي بقوة إجمالية قد تصل إلى 750 حصان، ومن المتوقع استخدام نفس المحرك في سيارة M5 الجيل القادم.

وقد ظهرت XM في صور تجسسية متعددة أثناء اختبارها في الأشهر الماضية بتمويهات مكثفة بمصابيح أمامية منقسمة جريئة وشبك أمامي واسع ومصابيح خلفية LED كبيرة، وسنعلم المزيد عنها خلال أيام.

المصدر: المربع نت

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