أعلنت تويوتا اليوم، عن تفاصيل سعر شاحنتها الجديدة «تندرا» بعد أن كشفت عنها في منتصف سبتمبر، وكان الارتفاع في السعر متوقعًا نظرًا للتحول الجديد، ومحرك التوربو المزدوج، بالإضافة إلى نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات.
كما طورت السيارة لتستهلك أقل قدر من الوقود بمرحك يعمل بالغاز فقط، والذي يصل إلى 20 ميلًا لكل جالون بتكوين 4x2، 19 ميلا في الجالون لطراز 4 x4، وسيتم الكشف عن أرقام الاقتصاد في استهلاك الوقود للهجين في وقتٍ قادم.
وبحسب motor1، يبدأ سعر السيارة من 35950 دولارًا قبل رسوم الوجهة التي تبلغ تكلفتها 1695 دولارًا، وقبل إصدار ثمن الطراز الكهربائي، تأتي النسخة الأكثر تكلفة من الغاز إلى 61020 دولارًا، وذلك قبل رسوم الوجهة، وسيصل الجيل الثالث من سيارة «تندرا» إلى الوكلاء قبل نهاية العام.
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التعليقات على تويوتا تعلن عن سعر تندرا 2022.. ذات محرك التوربو المزدوج (صور)
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