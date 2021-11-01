

التموين.. عقوبة رادعة للتجار في حالة حجب السلع والامتناع عن بيعها التموين.. عقوبة رادعة للتجار في حالة حجب السلع والامتناع عن بيعها

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التجار من اتخاذ كافه ‏الاجراءات القانونيه عند حجب السلع او الإمتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها و تحقيق ارباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين، ووجهت مديرياتها التموينية على مستوى الجمهورية بتشديد الرقابه لمواجهه احتكار ‏بعض التجار السلع الاساسيه الهامه وخاصة سلع (السكر – ‏الارز – الزيت) وغيرهما من السلع الاخرى.



وطالبت التموين مديرياتها بتشديد الرقابه والمتابعه على الأسواق ‏والاسعار،وكذلك أماكن الإنتاج و التخزين والتوزيع وكافه حلقات ‏تداول السلع الغذائيه، وذلك للتاكد من الالتزام بالاسعار وجوده ‏وسلامه الاغذيه في كافه مراحل انتاجها وتداولها وعرضها ‏للبيع.



وشددت على ضرورة سحب العينات من السلع الغذائية بصفة دوريه للتاكد من سلامتها ،و ‏صلاحيتها للاستهلاك الادمى ،وتفعيل الدور الرقابي ،بالاضافة ‏الى تشكيل غرفه عمليات بالمديريات ،والادارات التموينيه ‏لتلقي الشكاوي لفحصها ،واتخاذ اللازم بشأن ازالة أسبابها.

قد يعجبك أيضا...

كما أكدت وزارة التموين على متابعة مديرياتها توافر كافة السلع سواء ‏التموينية أو الحرة بالأسواق ، والتاكد من بيعها للمواطن بالأسعار ‏المدونه عليها ، وبالاسعار المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية ‏والمعلن عنها بكافه وسائل الإعلان المقررة بالقرار الوزاري ‏رقم 330 لسنه 2017 .وفي هذا السياق تمكن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين خلال الفترة الماضية من توجية عدة ضربات استباقية للمتلاعبين بحقوق المستهلك،ومحترفي الغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين، حيث تمكن القطاع من التحفظ على 11 طن مواد غذائية بأحد المخازن بوسط البلد، غير صالحة للاستهلاك الادمي أغلبها من الجبن الابيض والرومي واللانشون ،كما تمكن قطاع التجارة الداخلية ايضا من التحفظ على 16 طن من الأرز والبقوليات المنتهية الصلاحية بالشرقية، و600 كيلو جرام بطاطس نصف مقلية منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع اللحوم ، وتم التحفظ على السلع الفاسدة قبل إعادة تدويرها وطرحها للمستهلك مجددا .