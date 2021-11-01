حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التجار من اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه عند حجب السلع او الإمتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها و تحقيق ارباح غير مشروعة على حساب المواطنين، ووجهت مديرياتها التموينية على مستوى الجمهورية بتشديد الرقابه لمواجهه احتكار بعض التجار السلع الاساسيه الهامه وخاصة سلع (السكر – الارز – الزيت) وغيرهما من السلع الاخرى.
وطالبت التموين مديرياتها بتشديد الرقابه والمتابعه على الأسواق والاسعار،وكذلك أماكن الإنتاج و التخزين والتوزيع وكافه حلقات تداول السلع الغذائيه، وذلك للتاكد من الالتزام بالاسعار وجوده وسلامه الاغذيه في كافه مراحل انتاجها وتداولها وعرضها للبيع.
وشددت على ضرورة سحب العينات من السلع الغذائية بصفة دوريه للتاكد من سلامتها ،و صلاحيتها للاستهلاك الادمى ،وتفعيل الدور الرقابي ،بالاضافة الى تشكيل غرفه عمليات بالمديريات ،والادارات التموينيه لتلقي الشكاوي لفحصها ،واتخاذ اللازم بشأن ازالة أسبابها.
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التعليقات على التموين.. عقوبة رادعة للتجار في حالة حجب السلع والامتناع عن بيعها
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