

بعد انتشار المفهوم بصورة واسعة.. من هو رائد الأعمال؟ بعد انتشار المفهوم بصورة واسعة.. من هو رائد الأعمال؟

انتشرت في الفترة الأخيرة كلمة ريادة الأعمال بشكل كبير ، فماذا تعنى رائد اعمال ؟وإيه ريادة أعمال من الأساس ؟ وايه الشروط التي لابد من توافرها في أي مشروع عشان يطلق عليه مشروع رائد؟ و ايه الفرق بين المشروع الرائد والمشروع الصغير ؟



كل هذه الاسئله تشغل بال كثير من الشباب وفى هذا التقرير سيتم الإجابة عليها .



من هو رائد اعمال؟

هو مالك أو مدير مشروع يدرّ المال عن طريق الخوض بالمخاطرة والابتكار ، وريادة الأعمال معناها تطبيق فكرة جديدة تساعد فى حل مشاكل الناس أو تضيف لهم قيمه ، بحيث يتم التفكير فى حل خارج الصندوق والحلول التقليدية لحل مشكلة الناس

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ورواد الأعمال هم من المحفزين للتغييرات الاقتصادية، أن البحوث العلمية التي اجريت على هذا الموضوع وجدت ان رواد الأعمال يمتلكون درجات عالية من الإبداع والتوجه لايجاد حلول جديدة عن طريق ايجاد فرص تحقق عوائد مادية لهم.ويصبح روّاد الاعمال روّاداً لعدة أسباب, الكثير منها يعود لطبيعة الشخص نفسه, ومنها: التخلص من خلافات مكان العمل, استغلالهم من قبل أرباب عملهم, أو رغبتهم بأن يصبحوا أسياد أنفسهم.ما الفرق بينه وبين المشروع الصغير ؟المشروع الصغير هو عبارة عن مشروع تم تنفيذه من قبل من اشخاص ونجح معهم مثل سوبر ماركت او محل البان او موقع تجارة الكترونية او مشروع حلويات ،فهو نموذج عمل تم تطبيقه من قبل وتم معرفه أرباحه خسائره ومشاكله فيتم تنفيذه كما هو بالظبط . ولذلك ليس كل مشروع يتم فتحه يكون مشروع ريادى .هل رياده الأعمال تتحمل مخاطر أكبر من المشاريع الصغيرة ؟بالتأكيد طبعا لان رائد الأعمال لم يكون يعرف أن فكرته هتنجح ولا هتفشل ، هل يقدر يعوض خسارته ولا يحقق مكاسب كبيرة ، ولذلك مكاسب رياده الأعمال لما بتحقق بتكون كبيره جدا وكذلك خسارتها بتكون كبيره جدا ، ويجيب على رائد اعمال لازم تكون مغامر ومخاطر بشكل كبير ، واذا كنت بتدور على الربح المضمون فالنصحية تفتح مشروع صغير لكى تكون مخاطرة اقل وربحية اقل ، وعلى رائد الاعمال يقرر هل يستطيع تحمل المخاطرة ولا لا