5 معلومات حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

بمناسبة انعقاد قمة المناخ كوب 26 في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، والتى يشارك فيها نحو 190 دولة في الفترة من 31 اكتوبر حتى 12 نوفمبر ،يستعرض "اليوم السابع" أهم 5 معلومات حول الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ ، ولا سيما مع وجود 197 طرفًا ، تتمتع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) بعضوية شبه عالمية، وهي المعاهدة الأم لاتفاقية باريس لتغير المناخ لعام 2015.
1 - الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس هو الحفاظ على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية هذا القرن أقل بكثير من درجتين مئويتين.
2 - دفع الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
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