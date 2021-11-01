أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم السبت 6-11 2021

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صورة الخبر: أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم السبت 6-11 2021
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم السبت 6-11 2021

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الحديد والأسمنت، اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار الحديد في مصر اليوم السبت على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم السبت
سجل سعر حديد المصريين 15300 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد عز 15600 جنيه للطن.

سعر حديد العتال 15500 جنيهًا للطن، سجل سعر حديد بشاي 15400جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي وسرحان والمعادي والعشرى ومصر ستيل وعطية 15100 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم السبت :
واستقر سعر الأسمنت اليوم ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1130جنيه لطن المسلح.

وسجل لافارج للأسمنت 1080 جنيها للطن، والسويدي 1133 جنيها للطن.
كما سجل أسمنت حلوان 1090 جنيها للطن،أسمنت سيناء 1030 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت سيناء 1050 جنيها للطن ، سجل أسمنت العسكري بني سويف 1050 جنيه للطن، وسجل سعر أسمنت السهم 1060 جنيه

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

المصدر: صدى البلد

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