

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والدولار مقابل الجنيه اليوم السبت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والدولار مقابل الجنيه اليوم السبت

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر، وذلك للمعاملات الأونلاين كون اليوم إجازة إسبوعية.



سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار كالتالى:

بلع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال تعاملات اليوم 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .



ونرصد أسعار صرف العملات الاجنبية اليوم السبت

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم 18.05 جنيه للشراء و 18.28 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم 21.16 جنيه للشراء و 21.56 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى بنك مصر اليوم 17.01جنيه للشراء و 17.27جنيه للبيع.ووصل سعر صرف كورن سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم 1.82 جنيه للشراء و1.84جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم 1.82 جنيه للشراء و1.85 جنيه للبيع .واستقرت سعر صرف كورن دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم 2.42 جنيه للشراء و2.45 جنيه للبيع .اسعار صرف العملات الآسيوية اليوم السبتسجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم نحو 13.68جنيه للشراء و 13.83 جنيه للبيع .واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم عند 2.44 جنيه للشراء و2.46 جنيه للبيع.وسجلت العملات العربية اليوم السبت: بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.4 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنك مصر 4.18 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنك مصر نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنك مصر 21.75 جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنك مصر 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى.