

منها عدم شرب عصير البرتقال..أخطاء تدمر الصحة في وجبة الإفطار منها عدم شرب عصير البرتقال..أخطاء تدمر الصحة في وجبة الإفطار

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات الصحية على مدار اليوم، إن لم تكن الأهم نظرا لما تقوم به من أدوار مهمة لصحة الإنسان فهي المصدر الأول للطاقة الذي يؤهلك للقيام بمهامك اليومية.



وتعمل وجبة الإفطار على تقوية الذاكرة وتعزيز مناعة الجسم والمساهمة في علاج تقلبات الحالة المزاجية ذلك بالإضافة إلى المساعدة على عملية التمثيل الغذائي الصحيح وبالتالي التقليل من معدل الكوليسترول المرتفع.



وحتى تتمكن وجبة الإفطار من القيام بأدوارها على أكمل وجه ليس كافيا أن تحتوي فقط على كل العناصر الغذائية الضرورية من الفيتامينات والمعادن والألياف ولكن هناك أخطاء يجب أن تتجنبها فاختيارك لما تتناوله يؤثر في النهاية على نمط حياتك وصحتك ومن أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها في وجبة الإفطار حتى تساعد جسمك على أداء وظائفه بالشكل الأمثل:

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- عدم احتواء وجبة الإفطار على عناصر غذائية غنية بفيتامين "د" والذي يساعد على تعزيز صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من الدرجة الثانية وكذلك التقليل من خطر الإصابة بالإنفلونزا خلال فصل الشتاء ويمكن تمثيل فيتامين "د" في وجبة الإفطار من خلال الشوفان والبيض واللبن.- عدم تناول عصير البرتقال والذي لا يعمل فقط على تعزيز مناعة الجسم ولكنه يمده أيضا بكل ما يحتاجه من سكريات طبيعية كما يقوم بدور هام في تنقية الجسم من السموم لاحتوائه على "فيتامين أ" والعمل على التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة وتعزيز صحة القلب وإضافة هذا العصير في النظام الغذائي لوجبة الإفطار يدفع إلى يوم ملئ بالنشاط.- تناول الوجبات السريعة والتي تعد بداية سريعة ومريحة لليوم ولكنها أبرز الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها لانها تعمل على إضعاف جهاز المناعة نظرا لكونها عناصر غنية بالملح الذي يتسبب في احتباس السوائل في الجسم وارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة خطر الإصابة بأمراض القلب وتكون حصوات الكلى لهذا يفضل تناول الأطعمة الخالية من الكثير من الصوديوم.-عدم تناول البروتين والذي يعد من أهم العناصر الغذائية التي تحافظ على صحة نظام المناعة وتدعيمه ولذلك يفضل إدخال الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض واللبن والزبادي والشوفان إلى روتين الإفطار اليومي يمكن أن يساعد في دعم جهاز المناعة- تناول الكثير من السكر المصنع والذي يتوافر بكثرة في حبوب الإفطار السكرية والمعجنات والفطائر يعد من اخطر العناصر الغذائية والتي يمكن أن تؤثر مع مرور الوقت على كرات الدم البيضاء المسؤولة عن محاربة العدوى داخل الجسم بشكل سلبي مما يؤدي في النهاية إلى تزايد نسبة التعرض لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض.