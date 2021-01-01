

سيروم بسيط لتطويل الرموش والحواجب.. اصنعيه بـ 3 مكونات في بيتك سيروم بسيط لتطويل الرموش والحواجب.. اصنعيه بـ 3 مكونات في بيتك

تمنح الرموش القوية الصحية الكثير من الجاذبية للعيون وللإطلالة ككل. ولكنها تحتاج الكثير من العناية والاهتمام خاصة مع الاستخدام المتكرر للرموش الصناعية أو حتى الماسكارا.



ويستعر اليوم السابع مع خبيرة العناية بالبشرة الدكتورة رجاء مجدي المدرس المساعد بكلية الصيدلة طريقة سهلة لصنع سيروم للرموش من زيت الخروع الذي يحتوي على حمض الريسينوليك بنسبة 90% الذي يحد من تساقط الشعر، ويعزز نمو شعر الحاجبين والرموش وتأخير تساقطها.



وقالت خبيرة العناية إنه يمكن استخدام أي نوع من زيت الخروع ولكن بعد التأكد من أنه نقي ولا يحتوي على شوائب ولا يحتوي علي أي إضافات، من خلال تجربة الزيت على الذراع مثلاً قبل تجربته على الرموش بيوم؛ للتأكد من أنه آمن ولا يسبّب التهيج او الحساسية.

قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل سيروم تطويل الرموش والحواجب:يمكنك عمل خليط مكون من:ملعقتين من زيت خروع نقي وعضويملعقتين زيت جوز هند بكر عضويملعقة فيتامين Eطريقة استخدام سيروم الرموش والحواجب الصحيحة:اخلطي المكونات جيدا في وعاء نظيفالتأكد من نظافة الرموش وخلوّها من المكياج، ويفضل تطبيق الزيت قبل النوم مباشرةغمس قطعة قطن الأذن في الخليط ثم مسح الجفن العلوي للرموش، مع تجنب ملامسته لداخل العين لتفادي الألم او التحسس، وفي حال لامس العين فإنه ينبغي غسلها مباشرة.يمكن أيضا استخدام فرشاه ماسكارا نظيفه لتطبيق الخليط عن طريق غمس الفرشاة في الخليطابدأي تطبيق الزيت على الرموش العلوية والسفلية قبل النوم، تماماً كما توضع الماسكارا، مع تجنب ملامسته لداخل العينين.استخدمى قطنة مبللة لإزالة الزائد من الزيت بلطف.عليكِ شطف العينين بالماء في صباح اليوم التالي، وتكرار ذلك يومياً وفي حال ملامسة الزيت للعينين فإنه ينبغي غسلهما بالماء فوراً.فى الصباح عليكِ غسل العينين بالماء أو بمزيل المكياجكررى الاستخدام يومياً للحصول على افضل نتائج