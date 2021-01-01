

طوله 12 سم.. ولادة طفل برازيلي بـ «ذيل» تثير الجدل بين العلماء (صور) طوله 12 سم.. ولادة طفل برازيلي بـ «ذيل» تثير الجدل بين العلماء (صور)

كشف أطباء حالة غريبة ونادرة لطفل من البرازيل ولد بـ «ذيل» بشري حقيقي.



تظهر الصور المنشورة في مجلة طبية كيف أن القطعة الزائدة في جسمه لها شكل كروي في النهاية.



قام الأطباء بإزالة «السلسلة والكرة» جراحيًا، والتي لم يتم رصدها إلا بعد ولادته.

ويشرح الأطباء تلك الظاهرة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البرطيانية، بأن لدى جميع الأطفال يتطور ذيل جنيني في الرحم ما بين أربعة إلى ثمانية أسابيع بعد الحمل، ولكن هذا عادة ما يتم امتصاصه مرة أخرى في الجسم.لكن في حالات نادرة للغاية، لا يحدث هذا ويمكن أن يستمر الذيل في النمو.وفي حالة الطفل البرازيلي، فإن بحلول الوقت الذي ولد فيه، نما ذيله إلى 12 سم، وطور كرة قطرها 4 سم في طرفه.لاحظ الأطباء الذين فحصوا الطفل أن القطعة الزائدة لا تحتوي على أجزاء مصنوعة من الغضاريف والعظام، مما يعني أنه كان مثالًا نادرًا للذيل البشري الحقيقي.تمت إزالة القطعة من المولود البرازيلي المجهول الهوية في مستشفى ألبرت سابين للأطفال في مدينة فورتاليزا الساحلية، الواقعة في شمال شرق البلاد.كان الطفل البرازيلي قد ولد قبل الأوان في الأسبوع 35 دون أي مضاعفات، ومن الملاحظة الأولى تبين نمو الذيل والكرة في النهاية.بعد أن كشف الفحص بالموجات فوق الصوتية عن عدم وجود مخاوف تتعلق بربط الذيل بالجهاز العصبي للطفل، اختار الجراحون إزالة الزائدة ولكنهم لم يوضحوا كيف فعلوا ذلك.الجراحة، كما هو مفصل في مجلة تقارير حالة جراحة الأطفال، لم يكن لها أي مضاعفات ولكن لم يتم إعطاء تفاصيل عن تعافي الصبي.وأوضح الأطباء أن الذيل الزائف هو نتوء من أسفل الحبل الشوكي، يتميز بأنه مصنوع من الدهون والغضاريف وعناصر العظام.يذكر أنه لم يكن هناك سوى حوالي 40 حالة موثقة لأطفال يولدون بذيول حقيقية خالية من العظم في التاريخ.



