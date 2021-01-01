أظهرت لقطات تحبس الأنفاس لحظة سقوط حر لطائرة، بعد ثوان من قفز مظليين منها في سماء جنوب إفريقيا.
ووقعت الحادثة في منتصف أكتوبر الماضي في منطقة خليج موسيل، المطلة على المحيط الهندي.
وبدأ بالفيديو الذي هو عبارة عن لقطات صورها مصور كان برفقة 8 مظليين، بإظهار هؤلاء وهم على باب الطائرة من الخارج قبل قفزهم في الهواء.
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التعليقات على مغامرة بين السحاب.. فيديو لمظليين قفزوا والطائرة سقطت
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