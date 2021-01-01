

مغامرة بين السحاب.. فيديو لمظليين قفزوا والطائرة سقطت مغامرة بين السحاب.. فيديو لمظليين قفزوا والطائرة سقطت

أظهرت لقطات تحبس الأنفاس لحظة سقوط حر لطائرة، بعد ثوان من قفز مظليين منها في سماء جنوب إفريقيا.



ووقعت الحادثة في منتصف أكتوبر الماضي في منطقة خليج موسيل، المطلة على المحيط الهندي.



وبدأ بالفيديو الذي هو عبارة عن لقطات صورها مصور كان برفقة 8 مظليين، بإظهار هؤلاء وهم على باب الطائرة من الخارج قبل قفزهم في الهواء.

قد يعجبك أيضا...

وبعد ثوان من قفز المظليين، اعتلت حركة الطائرة لتبدأ في الدوران والهبوط الرأسي، تماما مثل الذي يصيب الطائرة التي تسقط بصواريخ.ونجا هؤلاء من كارثة كادت تحصل لهم في حال لو ظلوا على متن الطائرة لثوان أخرى فقط، ونجوا مرة أخرى عندما تجنبوا الاصطدام بالطائرة أثناء سقوطها بجوارهم.ولحسن الحظ تمكن الطيار من استعادة السيطرة على الطائرة وتمكن من الهبوط بسلام.وقال الطيار إن عطلا حدث في الأجواء أدت إلى تعطلها، ثم سقوطها.