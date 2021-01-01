

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل باتيه في المنزل أحلى من الجاهز .. طريقة عمل باتيه في المنزل

باتيه من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات و الأسواق نظرا لمذاقه الشهي.







فقدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل باتيه بحشوات متنوعة في المنزل.

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مقادير باتيهلعمل باتيه3 كوب دقيقنصف ملعقة صغيرة ملح2 ملعقة صغيرة سكر1 ملعقة صغيرة خميرة فورية1 ملعقة كبيرة لبن بودرة بيضة1 ملعقة صغيرة خل1 كوب لبن دافئ2 ملعقة كبيرهزبدة لينهالحشوةشكولاتة او مربىجبنة بيضازيتونفلفل الوانلحمة معصجةطريقة تحضير باتيهخطوات عمل باتيه- نغطى العجين و نتركه لمدة ساعة.-نفرد كل مربع ونضع بداخله الحشو.- ونلفها رول ونضعها في صينية مدهونة زيت أو سمنة- ندهنها ببيضة مضروبة مع ملعقة صغيرة خل ونرش سمسم أو حبة البركة.- ندخلها فرن ساخن حتى تأخذ لون ذهبى .- نقسم العجينة كرات صغيرة ونفرد كل كرة على قليل من الدقيق .- ندهنها زبدة ذائبة ونطبقها عدة طبقات وندهن كل طبقة على شكل المربع.- يمكن وضع حشو جبن أو لحم أو خضراوات أو حلو شوكولاتة أو مربى.