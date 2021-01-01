من هم الأمهات الأكثر عرضة لتسمم الحمل؟.. الأسباب وعوامل الخطر



تسمم الحمل تسمم الحمل

تسمم الحمل هي حالة تعاني فيها المرأة من ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة وجيزة. يحدث هذا عادة بعد 24 إلى 26 أسبوعًا من الحمل ، وهو نادر الحدوث قبل 20 أسبوعًا على الرغم من ندرتها ، قد تظهر مقدمات الارتعاج في الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة قد تظهر مقدمات الارتعاج في وقت مبكر في أي وقت قبل 34 أسبوعًا من الحمل ، وغالبًا ما تكون مصحوبة بأعراض شديدة.



وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، قد تحدث تسمم الحمل في واحدة من كل 25 حالة حمل يمكن للأمهات الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم المزمن وضغط الدم الطبيعي أن يصبن بتسمم الحمل. يمكن أن يؤثر هذا الاضطراب على أعضاء مختلفة في جسم المرأة ويشكل مخاطر معينة على الجنين.



علامات وأعراض تسمم الحمل

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و الأعراض والعلامات المبكرة قد تشمل ما قبل تسمم الحمل :ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)بيلة بروتينية (بروتينات في البول)لا يمكن أن يشير ارتفاع ضغط الدم وحده إلى تسمم الحمل ، وقد يشير هذا إلى مشاكل أخرى. تشير مجموعة من هذه الأعراض إلى وجود تسمم الحمل. لا تلاحظ الأمهات الحوامل في كثير من الأحيان هذه الأعراض وغالبًا ما يتم تحديدها أثناء الفحوصات الطبية في زيارات ما قبل الولادة الروتينية.قد تعاني الأمهات الحوامل من الأعراض التالية مع تقدم تسمم الحمل .صداع شديداستفراغ و غثيانحرقة شديدةمشاكل في الرؤية مثل رؤية الأضواء الساطعة أو عدم وضوح الرؤيةألم تحت الضلوعزيادة الوزن بسبب احتباس السوائلوذمة مفاجئة (تورم) في الوجه واليدين والساقين والقدمينالشعور بتوعكيوصى بالاتصال بطبيبك على الفور إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض بدلاً من انتظار الزيارة التالية قبل الولادة.عوامل الخطر وأسباب تسمم الحمللم يتم تحديد الأسباب الدقيقة لتسمم الحمل في كثير من الحالات. ومع ذلك ، غالبًا ما ترتبط مشاكل المشيمة بتطور تسمم الحمل لدى العديد من النساء. يمكن أن يكون هذا أيضًا بسبب ضعف نمو الأوعية الدموية في المشيمة عند النساء المصابات بمقدمات الارتعاج في الحمل المبكر.قد تزيد الشروط أو العوامل التالية من خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج .عمر الأم أقل من 20 أو أكثر من 40تاريخ من ارتفاع ضغط الدم المزمنتاريخ من تسمم الحمل في حالات الحمل السابقةتوقع المولود الأولزيادة الوزن أو السمنةتاريخ عائلي إيجابي من تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم المزمنأمراض الكلىداء السكريتعدد الحملاضطرابات الجهاز المناعي مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبةالإخصاب في المختبرفترات زمنية قصيرة أو طويلة بين حالات الحمل ، مثل إنجاب الأطفال بفارق أقل من عامين أو أكثر من عشر سنوات.قد تزيد الأبوة الجديدة من خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج مقارنةً بالحمل التالي مع نفس الشريك