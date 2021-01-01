أقام السد القطري احتفالا، مساء اليوم الجمعة، للإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، من أجل توديعه قبل توليه قيادة برشلونة.
وحضر الاحتفالية لاعبو السد، الذين وقع لهم تشافي على عدد كبير من القمصان.
كما حرصت إدارة النادي على توجيه الشكر لأسطورة البارسا، على الفترة التي قضاها مع الزعيم، سواء كلاعب أو مدرب.
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التعليقات على لاعبو السد يودعون تشافي قبل رحلة برشلونة
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