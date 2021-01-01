

لاعبو السد يودعون تشافي قبل رحلة برشلونة لاعبو السد يودعون تشافي قبل رحلة برشلونة

أقام السد القطري احتفالا، مساء اليوم الجمعة، للإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، من أجل توديعه قبل توليه قيادة برشلونة.



وحضر الاحتفالية لاعبو السد، الذين وقع لهم تشافي على عدد كبير من القمصان.



كما حرصت إدارة النادي على توجيه الشكر لأسطورة البارسا، على الفترة التي قضاها مع الزعيم، سواء كلاعب أو مدرب.

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وكان تركي العلي، المدير التنفيذي لنادي السد، قد أكد في وقت سابق أن الإدارة وافقت على انتقال تشافي إلى برشلونة، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده.وتابع: "اتفقنا مع برشلونة على التعاون العملي مستقبلا.. وتشافي يعتبر جزءا مهما من تاريخ السد، ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة، وسيبقى وعائلته محل ترحيب في الدوحة".