مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط



مرتضى منصور مرتضى منصور

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن عدم دخوله مكتبه الكائن بالطابق الثانى بالمبنى الإدارى بالزمالك الا بعد تطهيره.



وقال مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مكتبه لم يفتح منذ عام وتحديدا عقب قرار رحيله عن القلعة البيضاء بقرار من الجهة الإدارية فى نهاية نوفمبر 2020 وستتولى شركة خاصة تطهيره قبل عودتى لممارسة مهام عملى فيه مؤكدا أن مجلسه سيذهب لاستلام النادى أولا لحين الإنتهاء من تطهير المكتب .



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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك المجمد أنه اتفق مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على عودة مجلسه الى القلعة البيضاء خلال ساعات مشيرا الى أن الوزير تفهم ضرورة تنفيذ حكم القضاء الصادر بالغاء قرار التجميد الصادر فى نوفمبر الماضى .وشدد مرتضى منصور على أنه عقد أكثر من جلسة مع وزير الشباب والرياضة وتم وضع خارطة طريق عودة المجلس المنتخب للقلعة البيضاء والدعوة للانتخابات .