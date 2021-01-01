كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن عدم دخوله مكتبه الكائن بالطابق الثانى بالمبنى الإدارى بالزمالك الا بعد تطهيره.
وقال مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مكتبه لم يفتح منذ عام وتحديدا عقب قرار رحيله عن القلعة البيضاء بقرار من الجهة الإدارية فى نهاية نوفمبر 2020 وستتولى شركة خاصة تطهيره قبل عودتى لممارسة مهام عملى فيه مؤكدا أن مجلسه سيذهب لاستلام النادى أولا لحين الإنتهاء من تطهير المكتب .
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التعليقات على مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط
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