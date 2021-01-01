وصفة سهلة ومختلفة.. إليكم طريقة عمل كيك الشاي



كيك الشاي كيك الشاي



تعتبر طريقة عمل كيك الشاي بطريقة مختلفة، من الوصفات السهلة واللذيذة، ويمكن تقديمها كمقبلات أو يتم تناولها كعشاء باعتبارها من الأكلات الخفيفة، ويمكن وضعها على الإفطار مع الشاي أو اللبن للأطفال ووضعها لهم على اللانش بوكس.







وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيك الشاي اللذيذ والشهي والذي يفضله الأطفال والكبار، ويمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة وبنكهة مميزة للغاية، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

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طريقة عمل كيك الشايطريقة عمل كيك الشايمقادير طريقة عمل كعك الشاي :1 كوب لبن زبادي خالي من السكر1 كوب زيتون3 بيض1 كوب جبن مبشور½ كوب زيت2 كوب دقيق1 ملعقة صغيرة بايكينج باودر1 ملعقة صغيرة ملحفلفل أبيضزعترطريقة عمل كعك الشاي :1- في وعاء، يوضع البيض والملح والفلفل الأبيض ويخلط معاً، ويضاف الزيت واللبن ويخلط جيداً.2- يضاف للخليط السابق الدقيق ويمزج جيداً ثم يسكب فوقه الزيتون والجبن ويتسمر في الخلط.3- يضاف البيكنج باودر ويخلط .4- في قالب الكيك، يدهن أسفل القالب والجوانب بالزبدة ثم يسكب الخليط فيه.5- يدخل القالب فرن محمى على درجة حرارة 180 ويترك ثلث ساعة.6- يقدم كيك الشاي بعد أن يبرد في وجبة الإفطار او كسناكس بين الوجبات .