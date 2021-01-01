طريقة عمل ماسك العسل واللبن للشعر .. وأهم فوائده



ماسك العسل واللبن للشعر ماسك العسل واللبن للشعر



تعتبر طريقة عمل ماسك العسل واللبن للشعر من أكثر الوصفات التي يمكن أن تمد الشعر بالعديد من العناصر المفيدة كـ المعادن والفوسفور والبروتينات، وتدخل طريقة عمل ماسك العسل واللبن في العديد من مستحضرات العناية بالشعر كـ الشامبوهات والبلسم لعلاج الشعر التالف والجاف، وجعل الشعر يبدو بشكل أكثر صحة ولمعانا .





وتعد طريقة عمل ماسك العسل واللبن للشعر من أكثر الوصفات التي تحتوي على الكيراتين، والذي يساعد على تقوية الشعر ومنعه من التقصف، الناتج عن ضعفه، ويساعد على تنعيم الشعر، ودعم بنيته.





قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل ماسك العسل واللبن للشعرفوائد اللبن للشعروهناك العديد من فوائد اللبن للشعر؛ حيث يتميز باحتوائه على بالبروتينات والأحماض الأمينية وفيتامين ب 12، والحديد والزنك، وتستخدم فوائد اللبن للشعر وعلاج مشاكله كـ الهيشان والتقصف والبهتان .وتأتي فوائد اللبن للشعر وراء احتواءه على العديد من الخصائص الرائعة؛ حيث ان اللبن فيه نوعان من البروتينات التي تساعد على تكثيف الشعر، وإضفاء لمعان طبيعي به، وفي ما يلي سنقوم بذكر فوائد اللبن للشعر، وتشمل ما يلي :1- يعالج الشعر الجاف والخشن :قد يكون فرك فروة رأسك باللبن فعالًا جدًا في علاج الشعر الجاف والخشن، فقط ضعي اللبن على فروة الرأس، ونقوم بغسله بعد بضع دقائق، وسترين النتائج؛ حيث يمكن استخدام فوائد للشعر لاستخدامه بدلًا من البلسم للشعر.ويمكن الحصول على فوائد اللبن للشعر عبر وضع كمية من الحليب البارد في زجاجة، مزودة برشاش، ورشي قليلًا منه على شعرك، ومشطيه برفق، اتركيه 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك، وستحصلين على شعر مغذَّى.2- يعطي الشعر لمعان :ويمكن لـ فوائد اللبن للشعر ان يعطي لمعان لاحتواء اللبن على البروتينات التي تساعد في الحصول على شعر صحي أكثر لمعانًا.3- يزيد من كثافة الشعر:وهناك فوائد اللبن للشعر أن يزيد من كثافة الشعر عن طريق احتوائه على البروتينات، التي تلعب دورًا مهمًا في ذلك.4- يعزز نمو الشعر:ومن فوائد اللبن للشعر احتوائه على الكالسيوم، الذي يمنع تساقطه، بالبروتينات والدهون تقوي جذور الشعر.5- يعزز تكوين الكيراتين :ويقوم الكالسيوم أحد أهم فوائد اللبن للشعر بدور كبير في تكوين الكيراتين، المهم جدًا لنمو شعرك. قد يساعد شرب كوب من الحليب يوميًا في جعل الشعر الجاف والباهت أكثر صحة وأكثر كثافة.فوائد العسل للشعريتم استغلال فوائد العسل للشعر في العديد من مستحضرات العناية بالشعر، ويتميز باحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية المهمة كـ بروتينات، وفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكربوهيدرات تزود الشعر اللمعان والحيوية.كما تحتوي فوائد العسل للشعر على الكثير من الخصائص العلاجية المهمة، حيث يدخل في تركيب مستحضرات التجميل، ويساهم في علاج مشاكل الشعر ومشاكله كـ الهيشان والتقصف والبهتان، وفقًا للأبحاث والأدلة السردية.وتستخدم فوائد العسل للشعر منذ آلاف السنين؛ حيث استخدم في جميع أنحاء العالم لأغراض طبية لذلك يمكن استخدامه لتغذية شعرك، ومنع التقصف والحد من تساقطه، وتحسين صحة فروة الرأس، وإضافة لمعان وبريق للشعر، ومن أهم فوائد العسل للشعر ما يلي :1- يقلل من تكسر الشعر :ومن فوائد العسل للشعر معالجة التكسر، وهي من أكثر مشكلات الشعر شيوعًا، والتي نتعامل معها يوميًا، لكن العسل يمكنه أن يقلل من هذه المشكلة، فهو من المرطبات التي تساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر، ومن ثم الحفاظ على نعومته وقوته.2- يقلل تجعد الشعر:وتساهم فوائد العسل للشعر من العوامل البيئية مثل الحرارة والتلوث، كذلك العادات الخاطئة، مثل الإفراط في غسيل شعرك بقوة أحد أسباب تلف الشعر، لذلك من الأفضل استخدام المواد الطبيعية مثل العسل في روتين عنايتك بشعرك.3- يقوي صحة الشعر:ومن أبرز فوائد العسل للشعر بأنه يعالج الشعر التالف أو الضعيف أكثر عرضة للتقصف، فيمكن أن يؤدي استخدام ماسك يحتوي على العسل مرة واحدة أسبوعيًا في تقوية بصيلات الشعر والحد من تساقطه.4- يقلل التهابات فروة الرأس :ويمكن لـ فوائد العسل للشعر أن تقلل من التهابات فروة الرأس بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا، فهو لا يمنع فقط التهابات فروة الرأس، لكنه أيضًا يهدئ مشكلات الشعر مثل القشرة مما يسمح بنمو الشعر دون عوائق.وبالرغم من فوائد ماسك العسل واللبن للشعر، فقد يتساءل البعض هل يسبب ماسك العسل واللبن ضرر للشعر، وبالفعل هناك بعض محاذير استخدام ماسك العسل للشعرقد يكون للعسل بعض الأضرار المحتملة.وإذا قمت بتسخين العسل والزيت في الميكروويف أولاً ، فتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارتهما، ولا يجب استخدام ماسك العسل واللبن للشعر وفروة رأسك إذا كان المزيج ساخنًا جدًا، وقد يؤدي القيام بذلك إلى حرق فروة رأسك ، لذا يجب إنتظار أن يدفأ ماسك العسل واللبن ويتم إستخدامه.ويمكن لتجنب استخدام العسل من قبل المصابين بحساسية تجاهها أو تجاه مكوناته أن يتجنبوا استخدام ماسك العسل واللبن للشعر، لأنه في الغالب سوف يتسبب في حكة شديدة لفروة الرأس والتي تنتج عن الإصابة بالإلتهابات .ما لم تكن لديك حساسية من العسل أو الزيوت التي تستخدم عادةً في القناع ، مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ، فهناك مخاطر منخفضة جدًا مرتبطة باستخدام هذه ماسك العسل واللبن الشعر.ويسبب ماسك العسل واللبن ضرر للشعر إن لم يتم غسله جيدا، لذا يجب الحرص على غسل الشعر والفروة جيدًا من ماسك العسل واللبن للشعر، فبقاء العسل على الفروة قد يسبب مضاعفات عديدة مثل انسداد مسامات الفروة.و لتجنب أضرار ماسك العسل واللبن للشعر أن تقوم باستشارة الطبيب إذا ما راودت الشخص شكوك متعلقة بإصابته بحساسية تجاه العسل، لتشخيص الحالة من خلال إجراء الفحوص اللازمة.