لطلاب الجامعات ... الأوراق المطلوبة للحصول على التكافل الاجتماعي



جامعة حلوان جامعة حلوان



بدأت جامعة حلوان استقبال مصروفات الطلاب إلكترونيا دون الذهاب للجامعة عبر عدى خدمات مميكنة، وقد أعلنت الجامعة عن استقبال أوراق الطلاب الراغبين فى الحصول على التكافل الاجتماعي.



ونوضح للطلاب الراغبين بالاستفادة من التكافل الاجتماعي بجامعة حلوان الأوراق المطلوبة لذلك:



- اذا كان والد الطالب متوفيا فمطلوب شهادة وفاة الوالد

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- صور بطاقات أسرة الطالب- بيان معاش الأسرة اذا كانت تتقاضى معاش أو مفردات مرتب الوالد- بحث اجتماعي من الوحدة الاجتماعية التابعة لسكن الطالب.- اخذ نموذج البحث الاجتماعي من إدارة رعاية الطلاب بالجامعة.جدير بالذكر انه قد فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات منذ بداية العام الدراسي؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بُعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.وذلك عبر فروع كل من:- أمان Aman- مصاري Masary- ممكن Momeen- إيجي باي EgyPay- البريد المصري Egypt Post- سمارت Smart- وقتي Wakty