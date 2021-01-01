عرض برنامج الحق للمبين للدكتور أسامة الأزهري على فضائية " دي ام سي" فيديو وثائقي معلومات عن أليستر كروالي "ابن الشيطان".
وحسب الفيديو آليستر كراولي اكثر الناس شرًا في التاريخ والأب الروحي لعبدة الشيطان، ولد لعائلة غنية في انجلترا وأمه كانت غاضبة لتصرفات ابنه الغريبة وكانت غاضبة لتصرفاته، انضم لجمعية الفجر الذهبية ومن أشهر طقوسها أنها تمارس طقوس السحر في بريطانيا.
وأضاف: مصر كانت المحطة الأهم له وأثناء رحلته للقاهرة ادعى أنه سمع صوت مقدس أملى عليه ديانته وزعم أنه اله حورس وأنه نبي هذ ا الزمن.
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التعليقات على برنامج الحق المبين يعرض معلومات عن «ابن الشيطان» .. فيديو
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