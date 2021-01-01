برنامج الحق المبين يعرض معلومات عن «ابن الشيطان» .. فيديو

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صورة الخبر: أليستر كروالي
أليستر كروالي


عرض برنامج الحق للمبين للدكتور أسامة الأزهري على فضائية " دي ام سي" فيديو وثائقي معلومات عن أليستر كروالي "ابن الشيطان".

وحسب الفيديو آليستر كراولي اكثر الناس شرًا في التاريخ والأب الروحي لعبدة الشيطان، ولد لعائلة غنية في انجلترا وأمه كانت غاضبة لتصرفات ابنه الغريبة وكانت غاضبة لتصرفاته، انضم لجمعية الفجر الذهبية ومن أشهر طقوسها أنها تمارس طقوس السحر في بريطانيا.

وأضاف: مصر كانت المحطة الأهم له وأثناء رحلته للقاهرة ادعى أنه سمع صوت مقدس أملى عليه ديانته وزعم أنه اله حورس وأنه نبي هذ ا الزمن.

ولد كراولي في 12 أكتوبر 1875 وتوفي في 1 ديسمبر 1947، وكان ساحرا وشاعرا ورساما وروائيا ومتسلقا للجبال، وأسس دينا يُدعى «ثيليما»، وعرّف نفسه بأنه النبي المكلف بتوجيه الإنسانية لعين حورس في أوائل القرن العشرين.

واكتسب كراولي سمعة سيئة بشكل كبير خلال حياته، وكان يتعاطى المخدرات، ، ونُدد به في الصحافة الشعبية بكونه أخبث رجل في العالم وشيطاني.

المصدر: دي ام سي

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