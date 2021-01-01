كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم ندوة لتعريف الطلاب دورهم في مكافحة الفساد



كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان



نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ندوة تعريفية للطلاب لتعريفهم بالميثاق الأخلاقي في إطار تفعيل الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي بجامعة حلوان، برعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، تحت إشراف الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور حسام بهنسي المدرس بقسم تكنولوجيا الانتاج والمُحاضر في الندوة.



ودارت الندوة حول تعريف الطالب بالحرم الجامعى وأهداف الميثاق الأخلاقي وما هي حقوق الطالب والقوانين التي يخضع لها داخل الحرم الجامعي ودور الطالب الجامعي في مكافحة الفساد وصفات الطالب الجامعي المثالي .



طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

قد يعجبك أيضا...

وصرح الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية إلى السعي نحو توفير جميع الإجراءات التي تضمن للطلاب تحقيق أقصي استفادة داخل الكلية بالإضافة إلى توفير الأنشطة المختلفة وأنه يجب على الطالب الاعتزاز بنفسه وبقدراته وبالكلية التي ينتمي اليها وان يكون علي مستوي عالي من المسؤولية التي تقع على عاتقه تجاه نفسه وكليته ومجتمعه وان يتعامل بشرف ونزاهة في كافة الأمور التي تواجهه مهما كانت العقبات لكي يرتقي بنفسه ويحقق ذاته .وقال وكيل الكلية للدراسات أنه يجب الالتزام والتفوق بالمجهود الذاتي للطالب وأشار إلي بعض الأمور التي تعوق طلاب الدراسات العليا ونوه إلي اللجوء للمراجع العلمية في عمل الأبحاث وعدم الاقتباس من الرسائل بدون مرجع لان ذلك يشوب العملية التعليميه ."كيمت" لطلاب إعلام حلوان يحصد المركز الأول في مشروعات الحملات الإعلانية بمهرجان الشروق السادسكما شرح الدكتور حسام بهنسي بعض النماذج الموجودة في المجتمع بعرض فيديو توضيحي للطلاب لجذب انتباه الطلاب وتوعيتهم بما يحدث من حولهم وأكد علي الالتزام بالقواعد والقوانين المحددة من الدولة وعدم العبث بها حتى لا يعرضوا أنفسهم إلي أخطار هم في غنى عنها، وفي نهاية الندوة طلب من الطلاب اقتراح بعض القواعد التي تحد من الفساد في المجتمع وتفعيلا للندوة دخل عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات المكتبة وطلب العميد من الطلاب الموجودين بها عرض مقترحات تفيد التجديد والتطوير وتحاور مع الطلاب في المميزات والعيوب التي تشوب العملية التعليمية وتنشر الفساد وطلب عمل ورقة مقترحات من الطلاب بما يفيد الارتقاء بأنفسهم وبكليتهم .