ساعة الملك فاروق.. أهم القطع الثمينة بمتحف المجوهرات بالإسكندرية



ساعة الملك فاروق ساعة الملك فاروق

تعد ساعة الملك فاروق، هى من أهم مقتنيات متحف المجوهرات بالإسكندرية، وهى ساعة جيب صغيرة، مصنوعة من الذهب والفضة، لإحدى أقدم شركات صناعة الساعات الفرنسية.



وتتميز الساعة بدقة الزخرفة والجمال، حيث إن مينا الساعة مقسمة بأرقام لاتينية يعلوها أرقام انجليزية 5 ،10 الى 60، ويوجد بالساعة "مشبك" من الذهب والفضة على شكل درع مركب عليه حلية بيضاوية الشكل عليها شكل زخرفي من الذهب، وعلى جانبي الدرع يوجد تمثالين نصفيين من الفضة على شكل امرأتين في غاية الجمال وما يميزهما أن الجزء السفلى من جسمهم على شكل ورقة شجر من الذهب.



والامرأتان يمسكان بأحد أيدهما طرفي تاج واليد الاخرى يمسكوا بها طرفي عقد من الذهب والفضة كل طرف منه مكون من أربع حاليات ، كل حلية تحمل شكل او نقش يختلف عن الحلية الاخرى، ويتوسط هذه الحليات حلية على شكل نسرين متضادين ويعلوهم التاج الملكي، والامرأتان يحصران بينهما حلية عليها وجهة امرأة تردي عقد ويتوسط رأسها شكل هلال.

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والأسباب التي جعلت هذه الساعة قطعة مميزة، هى أنها ليست مجرد ساعة ولكنها تحفة فنية فريدة من صناعة أهم وأشهر بيوت الساعات الفرنسية، تصميمها الأكثر من رائع وما عليها من منحوتات آدمية ونباتية فريدة غاية في الروعة وتظهر دقة الصنع، أنها تحمل التاج الملكي على الوجه والظهر مما أضاف لها فخامة ورقي.