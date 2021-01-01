الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

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شبورة مائية كثيفة


حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الـ 72 ساعة القادمة، حيث يشهد شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تقل معها الرؤية الأفقة لأقل 1000 متر.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الـ 72 ساعة القادمة، جاءت تحذيرات الشبورة كالتالي:

طقس غدا السبت

يكون هناك شبورة كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

طقس الأحد

يكون هناك شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

طقس يوم الاثنين
يكون هناك شبورة كثيفة تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة الأجواء على البلاد، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون طقس الـ 72 ساعة القادمة، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء

درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، كالتالي

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 19
السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19
جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 23
شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 18
جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 21

المصدر: elbalad

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