العراق.. تجدد الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين وسط بغداد.. فيديو



الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين

أفادت وسائل إعلام محلية في العراق بأن الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن تجددت، قرب بوابة المنطقة الخضراء المحاذية للجسر المعلق بجانب الرصافة، وسط العاصمة بغداد.



وأكد مصدر أمني لقناة "السومرية نيوز" العراقية تجدد الصدامات بين الأمن والمتظاهرين وسط بغداد.



وشهدت بغداد صدامات بين قوات الأمن والمحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات الأولية، أمام بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، وتم تسجيل عشرات الإصابات.

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