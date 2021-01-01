غادروا فورا.. السعودية تحذر مواطنيها في إثيوبيا



السعودية تحذر مواطنيها في إثيوبيا السعودية تحذر مواطنيها في إثيوبيا

دعا سفير المملكة العربية السعودية لدى إثيوبيا سامي بن جميل جميع المواطنين إلى الحذر وسرعة مغادرة الأراضي الإثيوبية، وذلك على خلفية إعلان حالة الطوارئ في البلاد وتدهور الوضع الأمني في إثيوبيا مع اقتراب قوات تيجراي من العاصمة أديس أبابا.



وقال السفير السعودي في أديس أبابا إن وزارة الخارجية تتابع الموقف هناك متابعة دقيقة، مطمئنا الجميع على أعضاء البعثة السعودية في أديس أبابا، وأكد أن السفارة على اتصال بالمواطنين هناك.



وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية، أن عدد المواطنين السعوديين في إثيوبيا قليل جدا وأوضاعهم جيدة، مشيرا إلى أن السفارة وجهتهم بأخذ الحيطة والحذر وسرعة السفر ومغادرة إثيوبيا نظرا لتطور الأوضاع فيها.