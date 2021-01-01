غادروا فورا.. السعودية تحذر مواطنيها في إثيوبيا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › غادروا فورا.. السعودية تحذر مواطنيها في إثيوبيا

صورة الخبر: السعودية تحذر مواطنيها في إثيوبيا
السعودية تحذر مواطنيها في إثيوبيا

دعا سفير المملكة العربية السعودية لدى إثيوبيا سامي بن جميل جميع المواطنين إلى الحذر وسرعة مغادرة الأراضي الإثيوبية، وذلك على خلفية إعلان حالة الطوارئ في البلاد وتدهور الوضع الأمني في إثيوبيا مع اقتراب قوات تيجراي من العاصمة أديس أبابا.

وقال السفير السعودي في أديس أبابا إن وزارة الخارجية تتابع الموقف هناك متابعة دقيقة، مطمئنا الجميع على أعضاء البعثة السعودية في أديس أبابا، وأكد أن السفارة على اتصال بالمواطنين هناك.

وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية، أن عدد المواطنين السعوديين في إثيوبيا قليل جدا وأوضاعهم جيدة، مشيرا إلى أن السفارة وجهتهم بأخذ الحيطة والحذر وسرعة السفر ومغادرة إثيوبيا نظرا لتطور الأوضاع فيها.

المصدر: قناة "الإخبارية" السعودية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على غادروا فورا.. السعودية تحذر مواطنيها في إثيوبيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28743

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager