تفاصيل اتهام إعلامية لبنانية بالخيانة العظمى



اتهام إعلامية لبنانية بالخيانة العظمى اتهام إعلامية لبنانية بالخيانة العظمى



أقيمت دعوى قضائية لدى النيابة العامة العسكرية في بيروت ضد الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، وذلك بتهمة الخيانة العظمى بعد ظهورها في لقاء مع قناة إسرائيلية.







ولم تدافع ماريا معلوف، عن نفسها حيث كتبت تدوينة من خلال حسابها الرسمي على “تويتر” حيث قالت: “كلما ادعو علي مرتزقة #حزب_الله في #لبنان كلما تأكدت اني على حق و بان مستقبلنا افضل بنشر مفهوم السلام".

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وتابعت قائلة: "#اسرائيل أثبتت أنها لم تعد عدواً ل #لبنان والاتفاقات الابراهيمية أهم حدث لمصلحة منطقتنا ومن يحتل لبنان هي ايران الملالي العدو الأكبر لنا عبر ميليشيا #حزب_الله الإرهابية”.يذكر أن قدمت ماريا معلوف، برنامج للرواد فقط" على شاشة قناة حواس الإماراتية والمخصص لكل مبدع في مجال عمله ولكافة نطاقات المجتمع وبخاصة الاقتصادية منها.وقالت "ماريا"، في تصريحات صحفية، إن فكرة برنامجها الجديد تقوم على إلقاء نموذج واحد في كل حلقة تشمل تقريرا عن حياة الشخص الضيف ومسيرة حياته، بداياته والتحديات التي واجهها في طريقه نحو النجاح، إضافة إلى سر نجاحه وتفوقه في ميدان عمله، كاشفا أن البرنامج لا يقتصر على نطاق واحد في الحياة بل يتعدى ذلك إلى كل النطاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ويتناول المبدعين الذين أثّروا في مجتمعهم ودولتهم التي يعيشون فيها.