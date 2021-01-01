شاومي وأوبو يشكلون خطراً على سامسونج وآبل في سوق الهواتف الذكية في أوروبا

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شاومي وأوبو يشكلون خطراً على سامسونج وآبل في سوق الهواتف الذكية في أوروبا

على الرغم أن سامسونج مازالت تحتل المرتبة الأولى في سوق الهواتف الذكية في أوروبا خلال الربع الثالث من العام الحالي إلا أن مبيعاتها أنخفضت بنسبة 16% مقارنة بنفس الربع العام الماضي.

شاومي في المركز الثاني وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 51% ويبدو إنها تشكل تهديداً كبيراً على سامسونج خصوصاً إذا أستمرت مبيعاتها في الارتفاع بهذا الشكل.

شركة آبل تأتي في المركز الثالث وارتفعت مبيعاتها في أوروبا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 24% وفي المركز الرابع تأتي أوبو وارتفعت مبيعاتها خلال هذا الربع بنسبة 112% وهي تهديد آخر على آبل بعد أن أستطاعت أن تتفوق عليها شاومي في المبيعات في أوروبا.

المصدر: اخبار التقنيه

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