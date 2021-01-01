

مواصفات وأسعار هاتف Motorola Moto G51 مواصفات وأسعار هاتف Motorola Moto G51

في خطوة غير متوقعة أعلنت الآن شركة موتورولا عن الهاتف Motorola Moto G51 من الفئة المتوسطة مع مواصفات جيدة للغاية تتمثل في معالج Snapdragon 480+ 5G ليكون بذلك أول هاتف يعمل بهذا المعالج الجديد من كوالكوم، بالإضافة إلى أنه يضم شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وكاميرات خلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K ومواصفات أخرى جيدة دعونا نتعرف عليها الآن. وإليكم سعر ومواصفات الهاتف Motorola Moto G51.



مواصفات هاتف Moto G51

شاشة هذا الهاتف الجديد من موتورولا تأتي من فئة IPS LCD بحجم 6.8 بوصة وبدقة 2460×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز وتحتوي على ثقب صغير في المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى أن الهاتف Motorola Moto G51 يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يتم تشغيل هاتف Motorola Moto G51 بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 480+ 5G بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 619 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 ويتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام.

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يحتوي هذا الهاتف على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط (ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف (مدمج في شعار موتورولا)، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت والراديو FM.سعر الهاتف Motorola Moto G51سعر الهاتف Motorola Moto G51 يبلغ حوالي 235 دولارا أمريكيا وذلك للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، مع العلم بأن الهاتف سيتوفر للشراء بشكل رسمي في وقت لاحق من شهر نوفمبر الجاري.