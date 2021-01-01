

Microsoft تطرح منتجات جديدة لاقتحام عالم Metaverse Microsoft تطرح منتجات جديدة لاقتحام عالم Metaverse

وتسعى Microsoft بيع المزيد من البرامج السحابية التي تتيح للعملاء بدءاً من تجار التجزئة إلى الشركات المصنعة القيام بذلك.



إذا كنت قلقاً من أن تكون metaverse عبارة عن تسلية وألعاب فقط، فلا تخش شيئاً، إذ إن لشركة Microsoft بصمتها الخاصة في التقنية الجديدة، التي ستحتوي على برنامجي PowerPoint وExcel.



تعمل الشركة على تهيئة منتجاتها البرمجية المميزة لإنشاء نسخة مؤسساتية أكثر من Metaverse، وهو المفهوم الذي روّج له مارك زوكربيرغ، الشريك المؤسس في Facebook، و الذي يعد بالسماح للمستخدمين بالعيش والعمل واللعب في عوالم افتراضية مترابطة.

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جاء العرض الأول، عبارة عن إصدار من برنامج Microsoft للدردشة والمؤتمرات Teams يتميز بصور رمزية رقمية Avatar، و لا يزال قيد الاختبار الآن، وسيكون متاحاً في النصف الأول من عام ٢٠٢٢. وسيتمكن العملاء من مشاركة ملفات وميزات Office، مثل مجموعات PowerPoint في عالم افتراضي.قال ساتيا ناديلا، كبير المديرين التنفيذيين لشركة Microsoft في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج “تسبب الوباء في زيادة حالات الاستخدام التجاري على نطاق واسع، رغم أن الأشياء الاستهلاكية في بعض الأحيان تبدو وكأنها خيال علمي”. وقال إنه هو نفسه استخدم التكنولوجيا لزيارة جناح “كوفيد ١٩” في مستشفى في المملكة المتحدة وزيارة مصنع لشركة Toyota، وحتى محطة الفضاء الدولية.ستتيح ميزات teams الجديدة، التي جرى الكشف عنها في مؤتمر Ignite الذي تقيمه الشركة، للشركات إنشاء مساحات غامرة يمكن للعمال اللقاء فيها.وتستخدم هذه التكنولوجيا برنامج Microsoft الذي جرى الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام باسم Mesh والذي يتيح الواقع المعزز وتجارب الواقع الافتراضي عبر مجموعة متنوعة من النظارات، من بينها HoloLens من Microsoft. ويمكن للعملاء الذين لا يملكون جهازاً قادراً على عرض الصور ثلاثية الأبعاد تجربة المحتوى والصور الرمزية في خيار البعدين (2D).وكانت قد أطلقت Microsoft في بداية العام الحالي ٢٠١١ متحدثات ذكية جديدة.لا يزال التصور العام لـ Metaverse، كعالم مستقبلي يعيد فيه الأشخاص المتصلون بالإنترنت إنشاء حياتهم بأكملها عبر الإنترنت بعيد المنال. قال ناديلا إن استخدامات البرنامج للأعمال التجارية بدأت تتوفر الآن.استخدمت شركة Accenture برامج Microsoft لإنشاء “توأم رقمي” لمقرها الرئيسي بغرض تقديم جلسات التوجيه للموظفين الجدد أثناء الوباء. و قال جاريد سباتارو، نائب رئيس Microsoft، إن شركة الاستشارات أدارت أكثر من ١٠ حدث من هذا النوع، ووصلت إلى أكثر من ١٠ آلاف موظف.أنشأت شركة المشروبات Anheuser-Busch InBev نسخاً من عمليات التخمير وسلسلة التوريد الخاصة بها، والتي تجري مزامنتها مع المرافق الفعلية وتعتمد على معلومات محدثة. يتيح هذا النظام لمصانع التخمير التكيف مع الظروف المتغيرة، ويساعد المشغلين في الحفاظ على آلات التعبئة والتغليف وتشغيلها.وتسعى شركة Microsoft بيع المزيد من البرامج السحابية التي تتيح للعملاء بدءاً من تجار التجزئة إلى الشركات المصنعة القيام بذلك.