استعرضت وكالة الفضاء الأميركية، الخميس، المركبة الفضائية "دارت"، التي ستنفذ أول مهمة دفاع كوكبي لـ"ناسا".
وتخطط "ناسا" لإطلاق "دارت" في وقت لاحق من هذا الشهر، في مهمة لتحطيم كويكب وتحديد ما إذا كان تأثير المركبة الفضائية سيغير مساره.
وتعتبر وكالة الفضاء الأميركية أي جسم قريب من الأرض "خطرا محتملا"، في حال كان يقع ضمن 0.05 وحدة فلكية وقطره أكثر من 460 قدما.
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التعليقات على "ناسا" في مهمة لإنقاذ الأرض من كويكب مدمر
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