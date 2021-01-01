

أفضل جهاز لاب توب للشراء في البلاك فرايدى من ديل أفضل جهاز لاب توب للشراء في البلاك فرايدى من ديل

مع اقتراب موسم العروض والتخفيضات السنوي والذي يشمل عروض ال"بلاك فرايداى" وكذلك "الكريسماس" ، يستعد الكثيرون من راغبى شراء أجهزة اللاب توب للبحث عن أفضل لاب توب بمواصفات مميزة وإمكانات كبيرة، خاصة مع امتلاء الأسواق بالعديد من الموديلات والماركات المختلفة.



وبحسب موقع WePC فإن واحدا من أفضل أجهزة اللاب توب التي يمكنك شراؤها في الفترة المقبلة هو جهاز اللاب توب Dell XPS 15 من شركة ديل، حيث قد انخفض سعر الجهاز منذ عام 2019 إلى الآن بحوالي 300 دولار الإضافة إلى التخفيض الذى سيشهده لاحقا.



وهناك طريقة أخرى للحصول على أفضل فرصة ممكنة وهي البحث عن طرز Dell XPS 15 الأقدم ، و خاصة إصدار عام 2019 بمواصفات مختلفة، مقارنةً بأحدث الموديلات ، مما يمكنك من الحصول على أفضل خصم ممكن مع إمكانات كبيرة بدلا من شراء أحدث موديل.

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ومقارنة بالطرز أو الموديلات عرضت Dell الطراز XPS 15 للعام الماضي 2020 مع خصم بسيط قدره 70 دولارًا فقط مقارنة بطراز بعام 2019 الذى وصل لخصم لأكثر من 300 دولار أمريكي.ويتميز جهاز اللاب توب Dell XPS 15 مع معالج من Intel Core الجيل الحادى عشر ، وكارت شاشة NVIDIA GeForce RTX 3090 ، وذاكرة وصول عشوائي DDR5 تصل إلى 128 جيجابايت وما يصل إلى 4 تيرابايت من التخزين الداخلى.ويحتوى جهاز اللاب توب Dell XPS 15 على 3 منافذ USB-A 3.2 ، ومنفذ USB-C 3.2 ، ومقبس سماعة رأس ، وفتحة لبطاقة SD في المقدمة. يحتوي الجزء الخلفي في الوقت نفسه على منفذي USB-A 2.0 إضافيين ومنفذين USB-A 3.2 ومنفذ USB-C 3.2 ومنفذ إيثرنت جيجابت ومجموعة من منافذ الصوت لقناة الصوت مع WiFi 6 .