أفضل جهاز لاب توب للشراء في البلاك فرايدى من ديل

مع اقتراب موسم العروض والتخفيضات السنوي والذي يشمل عروض ال"بلاك فرايداى" وكذلك "الكريسماس" ، يستعد الكثيرون من راغبى شراء أجهزة اللاب توب للبحث عن أفضل لاب توب بمواصفات مميزة وإمكانات كبيرة، خاصة مع امتلاء الأسواق بالعديد من الموديلات والماركات المختلفة.
وبحسب موقع WePC فإن واحدا من أفضل أجهزة اللاب توب التي يمكنك شراؤها في الفترة المقبلة هو جهاز اللاب توب Dell XPS 15 من شركة ديل، حيث قد انخفض سعر الجهاز منذ عام 2019 إلى الآن بحوالي 300 دولار الإضافة إلى التخفيض الذى سيشهده لاحقا.
وهناك طريقة أخرى للحصول على أفضل فرصة ممكنة وهي البحث عن طرز Dell XPS 15 الأقدم ، و خاصة إصدار عام 2019 بمواصفات مختلفة، مقارنةً بأحدث الموديلات ، مما يمكنك من الحصول على أفضل خصم ممكن مع إمكانات كبيرة بدلا من شراء أحدث موديل.
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