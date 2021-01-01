بخدمات جوجل.. سعر ومواصفات هواتف هونر Honor 50 في السعودية

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بخدمات جوجل.. سعر ومواصفات هواتف هونر Honor 50 في السعودية

تعتبر هواتف هونر Honor 50 من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية التي تم إطلاقها مؤخرا في الأسواق، حيث تتميز بإمكانات كبيرة ومواصفات في الشاشة والكاميرا والمعالج كما تأتى الهواتف بخدمات جوجل.

وتم إطلاق هواتف هونر Honor 50 خلال الأيام الماضية في الأسواق العالمية كما تم إطلاقها في عدد من الدول العربية منها المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها، وفيما يلى سعر ومواصفات الهواتف في المملكة .

وتقدم هواتف Honor 50 كاميرا خلفية رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، متصل بمستشعر ثاني بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عرض واسعة، مع كاميرتين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو، وكاميرا أمامية دقة 32 ميجابكسل، مع فلاش LED ، مع دعم لمكالمات الفيديو بدقة 4K .

وتعمل هواتف Honor 50، بمعالج من نوع Snapdragon 778G من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت.

وتحتوى هواتف Honor 50على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، مع 4 ألوان مختلفة، وتقنية Wi-Fi 6 .

سعر هواتف Honor 50 في السعودية

ويبدأ سعر هواتف Honor 50 مقابل سعر 2199 ريال سعودي أي ما يعادل 9 آلاف و200 جنيه مصري لأصغر نسخة أما سعر أكبر نسخة فيأتي ب 2499 ريال سعودي أي ما يعادل 10 آلاف و 400 جنيه مصري.

المصدر: صدى البلد

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