بخدمات جوجل.. سعر ومواصفات هواتف هونر Honor 50 في السعودية

تعتبر هواتف هونر Honor 50 من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية التي تم إطلاقها مؤخرا في الأسواق، حيث تتميز بإمكانات كبيرة ومواصفات في الشاشة والكاميرا والمعالج كما تأتى الهواتف بخدمات جوجل.
وتم إطلاق هواتف هونر Honor 50 خلال الأيام الماضية في الأسواق العالمية كما تم إطلاقها في عدد من الدول العربية منها المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها، وفيما يلى سعر ومواصفات الهواتف في المملكة .
وتقدم هواتف Honor 50 كاميرا خلفية رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، متصل بمستشعر ثاني بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عرض واسعة، مع كاميرتين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو، وكاميرا أمامية دقة 32 ميجابكسل، مع فلاش LED ، مع دعم لمكالمات الفيديو بدقة 4K .
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