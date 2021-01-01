بسعر مناسب ومواصفات خارقة.. أسوس تعلن عن لاب توب VivoBook 13 Slate

أعلنت شركة Asus أسوس عن لاب توب VivoBook 13 Slate والذى يأتى بإمكانات فريدة للغاية من شاشة بجودة فائقة وأداء قوى وسريع وكذلك نظام التشغيل الذى يعمل بنظام ويندوز Windows 11 .
وبحسب موقع The Verge فإن لاب توب أسوس VivoBook 13 Slate يأتي بشاشة من نوع OLED قياس 13.3 بوصة، حيث تعتبر الشاشة قادرة على عرض 1.07 مليار لون، وتغطي 100 % من التدرج اللوني DCI-P3 ، كما تقلل نسبة الضوء الأزرق بنسبة 70 % .
ويتميز لاب توب أسوس VivoBook 13 Slate بالقلم الذكي Asus Pen 2.0 ، والذي يمكن تخزينه في حامل قلم مغناطيسي، كما يحتوى على كاميرتين واحدة في الأمام والأخرى في الجزء الخلفي من الشاشة، مع ميزة لمنع الازعاج .
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