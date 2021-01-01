

عملاق شاومى القادم Xiaomi 12 أول هاتف يصدر بمعالج Snapdragon 898 عملاق شاومى القادم Xiaomi 12 أول هاتف يصدر بمعالج Snapdragon 898

كشفت شركة شاومي الصينية أن هاتفها الرائد Xiaomi 12 الذى يتميز بعدد من المواصفات والتقنيات الكبيرة والصادر خلال الاسابيع المقبلة سيكون أول هاتف ذكي بمعالج Snapdragon 898 من شركة كوالكوم الأمريكية.



وبحسب موقع GSMArena فإن معالج Snapdragon 898 يعتبر أحدث وأقوى معالج على الإطلاق في أى هاتف ذكي، حيث يتميز أدائه القوى والسريع وتوفيره لطاقة البطارية ، كماأنه مخصص لفئة الهواتف الرائدة.



ونشر المسرب IceUniverse أن معالج هاتف شاومي Xiaomi 12 سيكون أعلى أداء ب 15 % من سابقه Snapdragon 888 و بحوالي 5 % أفضل من + Snapdragon 888 .

قد يعجبك أيضا...

ومن المقرر أن يحتوى هاتف Xiaomi 12 من شاومى على بطارية سعة 4500 مللي امبير في الساعة، يتم شحنها بقوة شحن سلكي تبلغ 120 واط، و50 واط للشحن اللاسلكي، كما يأتى الهاتف بتقنية "UWB" المميزة لدعم واسع النطاق.وسيقدم هاتف Xiaomi 12 كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل وهي أول كاميرا من نوعها تأتي بهذه الدقة، حيث من المعروف أن أغلب الكاميرات فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 أو 13 ميجا بيكسل، مع كاميرا ثالثة بدقة 50 ميجا بيكسل أيضا ، وهي من نوع الكاميرا المقربة، كما سيأتي معها منظار بقدرة x10 ، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.ويعد تصميم هاتف Xiaomi 12 هو الأكثر تميزا حيث أن النوتش الموجود في أعلى الشاشة هو الأصغر على الإطلاق فى أى هاتف رائد من شاومي، كما سيحصل الهاتف على مستشعر للبصمة للبصمة تحت الشاشة ومعدل تحديث 120 هرتز ، مع مقاومة للمياه والغبار.