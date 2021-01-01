

تسريبات تكشف ميزات جبارة لكاميرا هاتف جوجل القابل للطى Foldable Pixel تسريبات تكشف ميزات جبارة لكاميرا هاتف جوجل القابل للطى Foldable Pixel

كشفت تسريبات، عدد من المواصفات الجديدة التى سيحصل عليها هاتف جوجل القادم القابل للطى Foldable Google Pixel والذى سيصدر العام المقبل 2022، حيث سينافس هواتف سامسونج وشاومي القابلة للطى بميزات جبارة.



وبحسب موقع 9to5Google فإن هاتف Foldable Google Pixel القال للطي سيقدم نفس نظام الكاميرا المعزز الموجود في سلسلة هواتف Google Pixel 6 التى صدرت مؤخرا، ولكن مع نفس كاميرا هواتف Pixel 5 بالإضافة إلى تطبيق الكاميرا Google Camera الذى يقدم تحسينات كبيرة على الصور والإضاءة والألوان.



وسيحصل Foldable Google Pixel القابل للطي على نفس الكاميرا الرئيسية بدقة 12.2 ميجابكسل الموجودة في Pixel 5 بمستشعر من شركة سونى Sony IMX363 بدلاً من مستشعر 50MP GN1 الموجود في Pixel 6 و Pixel 6 Pro.

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ومن المتوقع أيضًا أن يتم استخدام مستشعر آخر من سونى Sony IMX386 للكاميرا فائقة الدقة، مع نظام التشغيل أندرويد 12 الذى تم إصداره مؤخرا للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد ، مع تحسينات وترقيات كبرى للأجهزة.وسيأتى هاتف Foldable Google Pixel بشاشة كبيرة قابلة للطي من نوع LTPO OLED، مع معدل تحديث متغير، بحيث يمكن تحقيق ميزة سحب وإفلات التطبيقات من شريط المهام.ولم يتم الكشف عن المزيد من المواصفات التي سيحصل عليها هاتف جوجل القادم القابل للطي بالرغم من أن الشركة تقوم بالعمل عليه منذ عامين، لكن ربما سيكون أكبر مفاجآت شركة جوجل خلال العام الحالي 2021.