حقق تطبيق جوجل للخرائط Google Maps رقما قياسيا جديدا، حيث حصل على أكثر من 10 عملية مليون تحميل على متجر تطبيقات جوجل Play Store ، حيث يعتبر التطبيق هو أفضل تطبيق للخرائط على الإطلاق بفضل ميزاته الكبيرة.
وبحسب موقع PhoneArena فإن تطبيق الخرائط Google Maps قد حصل على عدد من التحسينات والميزات الكبيرة في الفترة الماضية فضلا على أن التطبيق هو تطبيق مجاني بدون أى رسوم أو اى اشتراك شهرى، كما يقدم أحد أفضل خدمات الخرائط المتاحة.
ويأتى تطبيق Google Maps مثبتا مسبقًا كجزء من Google Mobile Services على هواتف أندرويد ، ولكن هذا لا يشمل جميع التحميلات التي سجلها التطبيق في متجر Play.
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التعليقات على تطبيق Google Maps للخرائط يتخطى 10 مليون عملية تحميل في رقم قياسي جديد
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