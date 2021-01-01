

لهذه الأسباب.. مايكروسوفت تحذر من فشل ميزات Windows 11 لهذه الأسباب.. مايكروسوفت تحذر من فشل ميزات Windows 11

حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات من من فشل تحميل بعض الميزات في نظام التشغيل Windows 11 ويندوز 11 وعدم قدرة المستخدمين على فتح عض التطبيقات وذلك بسبب انتهاء صلاحية شهادتها، حيث قد انتهت صلاحية الشهادة في 31 أكتوبر الماضى.



بحسب موقع The Verge فإنه قد توقفت بعض التطبيقات على نظام تشغيل ويندوز 11 مثل التطبيقات التي تعمل باللمس أو لوحة الرموز التعبيرية، كما أن هناك عددا كبيرا من الميزات لم تعمل من الأساس، حيث تعمل مايكروسوفت على إصدار تحديث طارئ.



وهناك حاليا تصحيح لإصلاح بعض المشكلات ، ولكنه قيد المعاينة من شركة مايكروسوفت ، مما يعني أنه يتعين على المستخدمين تثبيته يدويًا من Windows Update كما سيعمل التصحيح KB4006746 على إصلاح لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس والكتابة الصوتية ولوحة الرموز التعبيرية والمشكلات المتعلقة بقسمي البدء والنصائح في Windows 11.

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ويتمكن المستخدمون من العثور على هذا التصحيح عن طريق التحقق من أن تصحيح مايكروسوفت لا يعالج المشاكل مع تطبيق Snipping Tool ، ، لذا عليك استخدم مفتاح Print Screen على لوحة المفاتيح ولصق لقطة الشاشة في المستند ، كما توصي مايكروسوفت أنه يمكنك أيضًا لصقها في برنامج الرسام لتحديد القسم الذي تريده ونسخه.ولم يتم تحديد عدد مستخدمي ويندوز 11 المتأثرين بهذه المشكلات ، ولم تتمكن مايكروسوفت من تكرار مشكلات أداة القطع على أنظمة مصححة متعددة، حيث أبلغ المستخدمون عن عدم قدرتهم على تغيير تاريخ النظام إلى 30 أكتوبر، ثم تشغيل أداة القطع لإعادة تشغيلها مرة أخرى، كما يمكنك بعد ذلك تغيير تاريخ النظام مرة أخرى بمجرد تحميل التطبيق بشكل جيد.تتسبب الشهادة منتهية الصلاحية في حدوث مشكلات في صفحة الحسابات في قسم الإعدادات في Windows 11 مع تمكين وضع S وواجهة مستخدم محرر أسلوب الإدخال، وليس من الواضح متى ستتم معالجة مشكلات أداة القطع ووضع S ، حيث تقول مايكروسوفت "نحن نعمل على حل مشكلات أداة Snipping ووضع S فقط وسنوفر تحديثًا عند توفر مزيد من المعلومات".