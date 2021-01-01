

أجزاء جديدة تنضم لمنطقة الإغلاق من شارع الهرم أجزاء جديدة تنضم لمنطقة الإغلاق من شارع الهرم

استكمالاً لأعمال مشروع خط المترو الرابع بشارع الهرم ؛ أعلنت محافظة الجيزة اليوم عن ضم جزء جديد لمنطقة الغلق الكلي بدايةً من تقاطع شارع الهرم مع شارع العمدة الجديد في الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة وحتى شارع شريف أمام المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم ، وذلك ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 5 / 11 /2021 حتى انتهاء الأعمال.



ويأتي هذا الإغلاق استعداداً لتسليم موقع أعمال محطة مترو العريش للهيئة القومية للأنفاق وذلك بعد تسليم المرحلة الأولى من شارع الهرم والمتضمنة موقع محطة المريوطية في 20 من أكتوبر المنصرم.



ويبلغ طول موقع أعمال محطة العريش ما يقرب من 650 متر وبعرض 18 متر تقريباً فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ، وذلك ضمن تسليم عدد (6) محطات لمترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام.

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الطرق البديلة لمنطقة الغلقومن جانبها فقد نسقت المحافظة مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإعداد التحويلات المرورية البديلة للتسهيل على المواطنين والتي أوضحتها كالتالي :على المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير في اتجاه شارع الهرم السير يميناً ” إجبارى ” في اتجاه طريق المنصورية المؤدى إلى مناطق أبو الهول ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى .ثم السير يميناً باتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) اتجاه كوبرى ترسا المستحدث واستكمال السير مروراً بكوبري “ترسا المستحدث” حتى الوصول إلى فتحة الدوران الكائنة بعد تقاطع شارع المحولات مع شارع ترسا بما يقرب من 200 متر ، ثم الدوران والعودة مرة أخرى لمحور ترسا ثم الدخول يميناً لشارع المحولات وصولاً لشارع الهرم.علماً بأن من يرغب بالسير باتجاه مناطق ( مستشفى الهرم – طريق المريوطية – مناطق ميدان الرماية ) للقادم من محور أنور السادات ” ترسا سابقاً ” عليه الدخول بشارع نعمة الله واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع الهرم ثم الدخول يميناً بشارع الهرم والدوران والعودة إليه باتجاه المناطق المشار إليها.وأشارت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط منطقة الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.