زيادة طفيفة على سعر هيونداي كريتا 2022

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زيادة طفيفة على سعر هيونداي كريتا 2022

خلال الأيام القليلة الماضية تم الإعلان عن تغيير رسمي في سعر سيارة هيونداي كريتا 2022 المتاحة بالسوق المحلي، حيث تبين أن هذه التغيرات كانت عبارة عن زيادة رسمية من الوكيل بقيمة 3000 جنيه لجميع فئات السيارة، وبذلك أصبحت الأسعار الجديدة بعد الزيادة كالتالي

- فئة أولى من 367 إلى 370 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).

- فئة ثانية من 382 إلى 385 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).

- فئة ثالثة من 407 إلى 410 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).

- فئة رابعة من 432 إلى 435 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).

جدير بالذكر أن هذه السيارة مزودة بمحرك 4 اسطوانات يتصل أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي)، وتبلغ سعة هذا المحرك 1500 سي سي وقوته 113 حصان وعزمه 144 نيوتن متر.

المصدر: التوكيل

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