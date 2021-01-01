خلال الأيام القليلة الماضية تم الإعلان عن تغيير رسمي في سعر سيارة هيونداي كريتا 2022 المتاحة بالسوق المحلي، حيث تبين أن هذه التغيرات كانت عبارة عن زيادة رسمية من الوكيل بقيمة 3000 جنيه لجميع فئات السيارة، وبذلك أصبحت الأسعار الجديدة بعد الزيادة كالتالي
- فئة أولى من 367 إلى 370 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).
- فئة ثانية من 382 إلى 385 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).
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التعليقات على زيادة طفيفة على سعر هيونداي كريتا 2022
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