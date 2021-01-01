اختبار مونوريل العاصمة الإدارية يغلق محور المشير

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اختبار مونوريل العاصمة الإدارية يغلق محور المشير

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة مساء أمس عن بدء الإغلاق الكلي لمحور المشير طنطاوي في الاتجاه القادم من مدينة نصر نحو القاهرة الجديدة وذلك ضمن أعمال مرحلة اختبار مسارات قطارات مونوريل العاصمة الإدارية حيث بدأت الهيئة القومية للأنفاق في تنفيذ أعمال رفع القطار بمحور المشير.

الأمر الذي استلزم غلق كلي للمحور في الاتجاه القادم من مدينة نصر باتجاه القاهرة الجديدة بالوصلة المقابلة لمركز مؤتمرات المنارة مع الاستبقاء على حركة المرور بطريق الخدمة ، وذلك بداية من الساعة ١٠ مساء أمس الأربعاء الموافق ٣ نوفمبر وحتى الساعة ٦ صباح اليوم الخميس ٤ نوفمبر ، وكذلك بداية من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الساعة ١٢ ظهر الغد الجمعة ٥ نوفمبر دون تعطيل للحركة المرورية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وجدير بالذكر أن مونوريل العاصمة يمتد بطول 56.5 كم، وينطلق من محطة الاستاد وهي محطة تبادلية بين المترو والمونوريل ويمر على القاهرة الجديدة ليصل بعدها إلى قلب العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يضم 22 محطة، هي : الاستاد – هشام بركات – جامعة الأزهر – الحى السابع – المنطقة الحرة 1 – المنطقة الحرة 2 – المشير طنطاوى – واحد شارع التسعين – المستشفى الجوى – فندق توسيت – جامعة المستقبل – اعمار – النافورة – البروة – بيت الوطن – مسجد الفتاح العليم – R2 – الدائرى الإقليمي – الماسة – الحى الحكومى – حى السفارات – مدينة العدالة.

المصدر: Egypt automotive

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