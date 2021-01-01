يعاني سوق السيارات منذ السنة الماضية من تبعات نقص أشباه الموصلات مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة أيضا، مع تراجع في المبيعات لم يحدث منذ 1991.
وفقا لموقع "أوتو اكسبرس" المتخصص في السيارات، استمر انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في أكتوبر الماضي، حيث أوضحت الأرقام الصادرة عن جمعية مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة SMMT لشهر أكتوبر انخفاضًا بنسبة 24.6٪ في المبيعات لتصبح إجمالي الوحدات الجديدة المباعة 106،265 سيارة فقط.
تستمر مبيعات السيارات الكهربائية في السير عكس التوقعات والصعود بشكل مطرد، ولكنها ليست بنسبة كافية تؤدي لوقف أو الحد من الركود العام. تم بيع 16155 سيارة تعمل بالبطاريات في أكتوبر، وهو ما يمثل حصة سوقية تبلغ 15.2 %، بينما نما سوق السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء إلى 8383 وحدة مباعة في أكتوبر أي ما يقدر بنسبة 7.9 % من إجمالي المبيعات الشهرية في سوق السيارات.
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التعليقات على جمعية مصنعي وتجار السيارات: " نشهد كساد في سوق السيارات لم يحدث منذ 30 عاما"
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