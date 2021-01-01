

هجين بين "بي إم دبليو" و"هوندا".. إينيوس للبترول تشارك في معرض سيما الدولي هجين بين "بي إم دبليو" و"هوندا".. إينيوس للبترول تشارك في معرض سيما الدولي

تشارك شركة إينيوس اليابانية إحدى أكبر شركات البترول، في معرض سيما الدولي للسيارات المعدلة المقام حاليا في لاس فيجاس، نيفادا بسيارة هجين تجمع بين شكل الـ "بي إم دبليو" و محرك هوندا إس إنتاج سنة 2000.



وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، قامت إينيوس بعرض سيارة بي إم دبليو الفئة 3 E30 ، من مالكها فاروق جوجاي، بطل سباق فورمولا دي، الذي بدأ بسيارة بي إم دبليو 318i موديل 1985 ثم استبدل المحرك الأصلي رباعي الأسطوانات لصالح محرك هوندا F20C طراز إس لسنة 2000، الذي يزأر بقوة 240 حصانًا وكان الهدف من بنائه الهجين هو الحصول على مجموعة نقل مشابهة لجيل بي إم دبليو E30 مثل الـ M3 ولكن بتكلفة أقل بكثير.



من ضمن التعديلات الأخرى الإضافية، خروج عادم المحرك من خلال مدخل AEM وأنابيب عادم خلفية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتسمى cat back وهي نظام يعمل عن طريق تعديل في أنبوب العادم لتحسين تدفق الهواء. يتكون نظام cat-back من أنبوب يربط بين كاتم الصوت والمحول الحفاز وطرف العادم، كما أن بها شبكة تبريد هوائية لجعل محرك هوندا إنتاج سنة 2000 أن يعمل بكفاءة في بي ام دبليو من ثمانينيات القرن الماضي. مجموعة نقل الحركة مزودة بعلبة تروس ذات 6 سرعات من هوندا S ، وهناك ترس تفاضلي محدود الانزلاق في الخلف.

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لوحة السقف مصنوعة من ألياف الكربون، وهي بعجلات Rotiform مقاس 17 بوصة بعرض 9.5 بوصة في الأمام وعرض 11 بوصة في الخلف. يستخدم نظام التعليق ملفات KW Variant 3 ، والفرامل من طراز بي ام دبليو E36 M3. يوجد أيضًا جسم مقوى بقضيب لفة داخلي من أربع نقاط.