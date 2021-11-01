

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 5 -11-2021 سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 5 -11-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (مصرف ابوظبى الاسلامى ،الاستثمار العربى، الأهلى الكويتى) 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

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