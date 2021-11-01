

استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة 5 نوفمبر استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة 5 نوفمبر

شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من الاستقرار، اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، حيث انخفضت أسعارها في السوق المحلية، وكان سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 25 جنيهًا للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 27 إلى 29 جنيهًا حسب المنطق.



كما تراوح سعر الفراخ البلدية بالمزرعة ما بين 33 جنيهًا للكيلو، و بلغ سعر المستهلك من 35 إلى 37 جنيهًا للكيلو.



بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 43 جنيهًا سعر الكيلو للمستهلك.

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من جانبه قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي للوزارة، إن مصر تنتج ما يقارب من 1.4مليار دجاجة سنويًا تعطي حوالى 1.7 مليون طن لحوم بيضاء، بنسبة 97%من الاكتفاء الذاتي، وأن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجني حوالي 14 كيلو في العام خاصة وأنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليها المواطنين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أنه لأول مرة منذ عام 2006 أي منذ حوالي 15 عامًا تقوم المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE باعتماد 30 منشآة داجنة خالية من انفلونزا الطيور، مما يسمح بالتصدير مرة أخرى خاصة بعد تقدم العديد من المنشأت الداجنة للتسجيل كمنشآت معزولة حتى يسمح لها بالتصدير مما يعد دعمًا للاقتصاد الوطني.وأوضح الدكتور محمد القرش، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني لتوفير الغذاء الصحي للمواطنين ووجه بتخصيص مساحات كبيرة من قطع الأراضي لضخ المزيد من الاستثمارات الداجنة في المناطق التي لا يمكن الزراعة فيها.وتابع يتم تحديد أماكن استثمار الدواجن بناءً على خريطة استثمارية يتم تحديدها مع المحافظين حتى نستطيع التوسع في الإنتاج الداجني فيها، حيث تصل الاستثمارات الحالية إلى حوالي 100مليار جنيه، من أجل المحافظة على الاكتفاء الذاتي والتصدير في ظل الزيادة السكانية.