وزير المالية: تكليف رئاسي بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › وزير المالية: تكليف رئاسي بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر

صورة الخبر: وزير المالية: تكليف رئاسي بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر
وزير المالية: تكليف رئاسي بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمراعاة البعد البيئى على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية.

وأشار إلى رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، موضحا أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.

جاء ذلك فى خلال كلمته خلال «يوم التمويل» بمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» بجلاسكو حيث استعرض معيط التجربة المصرية من خلال العمل مع بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف أو المؤسسات الجديدة مثل صندوق «المناخ الأخضر»، موضحا أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزير المالية: تكليف رئاسي بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29919

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager