

وزير المالية: تكليف رئاسي بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وزير المالية: تكليف رئاسي بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمراعاة البعد البيئى على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية.



وأشار إلى رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، موضحا أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.



جاء ذلك فى خلال كلمته خلال «يوم التمويل» بمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» بجلاسكو حيث استعرض معيط التجربة المصرية من خلال العمل مع بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف أو المؤسسات الجديدة مثل صندوق «المناخ الأخضر»، موضحا أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر.