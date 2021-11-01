

ارتفاع جديد .. سعر الذهب فى مصر وعالميا اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 ارتفاع جديد .. سعر الذهب فى مصر وعالميا اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021

ارتفع سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الجمعة، 5 نوفمبر 2021، فى استجابة إلى ارتفاع سعر الذهب عالميًا والذى واصل ارتفاعه نتيجة لتزايد الطلب عليه بعد قرارات بنك الاحتياطى الأمريكى، والذى أرجأ رفع الفائدة لأجل غير مسمى ولكنه قرر تقليص شراء السندات مرحليا، وارتفع الذهب بنسبة 0.15% ، اليوم، بعدما قفز لأعلى بالأمس بنسبة 1.24%، وتتأثر أسعار الذهب في مصر بالأسعار العالمية وبالقرارات الإقتصادية الأمريكية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، اليوم، 782 جنيهًا للجرام.



وتستمر « المصرى اليوم » في تقديم خدمة أسعار الذهب السائدة في مصر يوميا في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، ويهتم العديد من المصريين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو عالميا بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار .



أسعار الذهب عيار 24 في مصر صباح الجمعة :

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا من 891 إلى 893 جنيها وهو الأكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج .

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سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطًا في مصر صباح الجمعة :تراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا من 781 إلى 783 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر .أسعار جرام الذهب عيار 18 قيراطًا في مصر صباح الجمعة :تراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا من 670 إلى 672 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية .سعر الجنيه الذهب في مصر صباح الجمعة :تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرمن 6248 إلى 6264 جنيهًا.وهذه الأسعار تعلنها شعبة الذهب بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار المعلنة لأسعار الذهب من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.أسعار الذهب عالميا مساء صباح اليوم الجمعة:واصلت أسعار الذهب عالميا ارتفاعها مع بداية التداول اليوم، وتتخذ اتجاه صاعد ، بعدما حققت قفزة قوية مساء الخميس عقب صدور بيانات البطالة الامريكية والتى جاءت أفضل من التوقعات بشكل بسيط وارتفعت عقود الذهب بنسبة 0.15%، وبعدما ارتفعت مساء الخميس، بنسبة 1.64%، وتم التداول اليوم عند 1796.25 دولارا للأوقية ويؤكد المحللون الإقتصاديون أن الذهب لو تخطى حاجز 1798.86 دولارا فقد يستهدف مستويات 1811 دولارا للأوقية، وهو حاليا يتخد الإتجاه الصاعد .ويترقب الذهب اليوم نتائج الوظائف غير الزراعية ومن المتوقع أن يشهد ارتفاعا ، ومعدل البطالة الامريكى ومن المتوقع أيضا أن يكون مرتفعا، ومتوسط الاجور فى الساعة والذى يتوقع الخبراء ان يشهد تراجعا .أسعار الذهب في أسواق المال صباح اليوم الجمعة:ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، صباح اليوم، في أسواق المال، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 793.36 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 906.69 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 680.02 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,796.58 $ .