

دون جراحة.. 7 طرق بسيطة للتخلص من "الكرش" نهائياً دون جراحة.. 7 طرق بسيطة للتخلص من "الكرش" نهائياً

لا تمثل الدهون في البطن أو ما يعرف بـ"الكرش"، مشكلة لمجرد أنه يفسد مظهر الجسم فحسب، بل يسبب مشكلات صحية خطيرة، وعلى صلة وثيقة بأمراض القلب والسكري.



إذا كنت تعاني من "الكرش" ولديك دهون بمنطقة الخصر، تسبب لك الكثير من المشكلات والمعاناة في حياتك اليومية، لا تقلق سيقدم لك "المدار" اليوم سر التخلص من "الكرش" بشكل نهائي وبخطوات بسيطة، وبدون الخضوع لأي عمليات جراحية، للحصول على جسم مثالي وصحي، وفقاً لـsehajmal.



1- تغير الروتين اليومي

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خصص في روتينك الجديد 30 دقيقة للمشي صباحًا يومياً، نظراً لأن الأكسجين النظيف سينظف رئتيك، واستمر في ذلك لمدة 30 دقيقة في الصباح و30 دقيقة في المساء.أما بالنسبة لتغيير الروتين فيما يتعلق بالطعام، فحاول شرب المزيد من الماء والابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة المقلية والحلويات، وتقليل الملح.الشيء الرئيسي الذي أنصحك به هو شرب 3 أكواب من الماء الفاتر في الصباح قبل الإفطار، لا تستخدم الماء البارد لأنه يهيج جدار المعدة.تغير الروتين ليس سهلاً في البداية، لكن أثبتت الدراسات العلمية أن جسم الإنسان يحتاج إلى 22 يومًا حتى يعتاد على التغيير، تحلى بالصبر وأنت سوف تجني ثمار صبرك.2-أحذر الدهون غير المشبعةتجنب تناول الدهون المهدرجة جزئياً، تتركز غالبية هذه الدهون في منطقة البطن، كما أنه يسبب الكثير من أمراض القلب والكوليسترول.3-تجنب التوترتحتاج إلى تجنب الإجهاد، لأن الجسم في حالة من الإجهاد يوجه الغدة الكظرية لإنتاج المزيد من الكورتيزول، مما يعمل بشكل كبير على زيادة الشهية، وهذا ما يفسر سبب تناولنا المزيد من الطعام في أوقات التوتر، ومارس تمارين اليوجا وتمارين ضبط النفس.4-تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان في الماءننصحك بتناول هذه الأطعمة لأنها تمتص الماء في المعدة وتشكل جدارًا أمام الأطعمةمما يجعلك تشعر بالشبع بسرعة وله خصائص مهمة في حرق الدهون، وتشمل هذه الأطعمة التوت والأفوكادو وبذور القطن والبقوليات بشكل عام.ملحوظة هامة: أشرب 3 أكواب من الماء قبل الإفطار ونصف ساعة قبل كل وجبة، وحاول قدر الإمكان الابتعاد عن السكر، حيث أن السكر هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن وتكوين الكرش، كما ينصح بتجنب المشروبات الغازية لاحتوائها على السكر وتقليل الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل؛ العنب والتين.تقليل الكربوهيدرات: تشير العديد من الدراسات إلى أن النشويات تلعب دورًا كبيرًا في تكوين دهون "الكرش".5-النوم جيداًيجب أن ينام الإنسان 7-8 ساعات في اليوم حتى يستريح الجسم وتعود أعضائه إلى عملها الطبيعي، أظهرت الدراسات الحديثة أن قلة النوم تؤدي إلى زيادة الدهون وتكوين "الكرش".6- خل التفاحيوصى باستخدام خل التفاح يومياً لأنه يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم ويعمل على إذابة دهون الكرش.احرص على شرب الشاي الأخضر، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين اللذين يعملان على التخلص من الدهون.7- اخدع نفسكاستخدم طبقاً أصغر، ومع الوقت ستأكل طعامًا أقل مما يساعد على إنقاص الدهون وإزالة الكرش دون الشعور به.حاول الاعتماد على الطعام الذي يتم تحضيره في المنزل، الذي يحتوي على الكثير من الخضراوات، وابتعد عن الوجبات الجاهزة والسريعة، التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، مثل الهامبرجر والشاورما وغير ذلك.