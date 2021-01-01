

وزيرة الهجرة تهنئ "فيلوباتير" المصرية بالحصول على لقب أفضل مدرسة في "ميسيساجا" وزيرة الهجرة تهنئ "فيلوباتير" المصرية بالحصول على لقب أفضل مدرسة في "ميسيساجا"

هنأت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، فريق مدرسة فيلوباتير المصرية في كندا، لحصول المدرسة على لقب أفضل مدرسة في مدينة ميسيساجا بمقاطعة أونتاريو وذلك لعام 2021 للمرة الثالثة على التوالي، بعد منافسة مع 5 مدارس كندية أخرى.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان اليوم: "إننا نشعر بالفخر بأن تحقق مدرسة مصرية بالخارج هذا النجاح والتميز بما يرفع اسم مصر عاليا حول العالم، وذلك بفضل جهود أبناء الوطن في كندا ودورهم الملموس والمؤثر في مجتمعهم، وهذا يؤكد على أن "مصر تستطيع".



من جانبها، أكدت فيبي وصفي، مديرة مدرسة فيلوباتير، أن هذا النجاح الذي تحقق هو هدية يقدمونها لمصر وطنهم، لافتة إلى أن المدرسة حصدت هذا اللقب بفضل جهود أبنائها من الجالية المصرية في عدد من الأعمال الخيرية والتطوعية والدعم الذي قدموه إلى أهاليهم في مصر خلال فترة جائحة كوفيد-19 العالمية وأيضاً داخل كندا.



