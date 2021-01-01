

دفن زوجته قبل شهرين.. تفاصيل جديدة في قضية “بلطجي الفيوم” دفن زوجته قبل شهرين.. تفاصيل جديدة في قضية “بلطجي الفيوم”

كشفت وزارة الداخلية، استكمالاً لضبط المتهم بواقعة احتجاز (نجله ووالدة ونجلي وشقيقة زوجته والتعدي عليهم)، بمنزله بدائرة مركز شرطة الفيوم وقيامه بقتل والدة زوجته.



أشارت الداخلية في بيانها إلى أنه وردت معلومات لفريق البحث من قطاع الأمن العام وفرع البحث بمديرية أمن الفيوم أكدتها التحريات، أن المذكور قام بقتل زوجته أول شهر سبتمبر الماضي وقام بدفنها بمسكنه. وبالانتقال والفحص أمكن الاستدلال على الجثمان الذي تبين أنه مدفون على عمق 4 أمتار بأحد الغرف بمسكنه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



كان السجل الإجرامي للمتهم، أوضح أنه سبق اتهامه في جناية قتل وجرى حبسه، فضلا عن قضيتي حيازة أسلحة بدون ترخيص، و3 قضايا ضرب خلال مشاجرات، و3 قضايا شيكات بدون رصيد، وقضيتي إتجار في المخدرات، فضلا عن قضية ابتزاز وقضية واحدة بناء بدون ترخيص.



كانت قوات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، بالتعاون مع أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، داهمت فجر الخميس منزل المتهم، والذي اتخذ من محل إقامته وسط الأراضي الزراعية بمحيط منطقة الصينية الواقعة بميدان عبد المنعم رياض على الطريق الدائري بمدينة الفيوم مقرًا احتجز فيه زوجته وأبناءه منذ مساء الثلاثاء وأجبرهم في بث مباشر على “الاعتراف” بخيانة زوجته له منذ سنوات.