يمكنك التخلص من معظم مشاكل الجهاز الهضمي عن طريق تحسين عملية التمثيل الغذائي وهذا يعتمد على عادات الأكل وأنماط النوم بالإضافة إلى نمط الحياة، ويمكن أن تساعد إضافة المشروبات الصحية إلى نظامك الغذائي اليومي في التخلص من السموم وتحسين التمثيل الغذائي وتعزيز صحة الأمعاء والمساعدة في إنقاص الوزن، وفقًا لمموقع "Onlymyhealth".
عصير الأناناس
هذه الفاكهة المنعشة والعطرية يمكن أن تصنع المعجزات لصحتك، لاحتوائها على مركب يسمى البروميلين والإنزيمات والعناصر الغذائية في الأناناس يجعله مشروبًا مثاليًا لتقليل الالتهاب في الجسم، فهو يساعد في تقليل الانزعاج الناجم عن حرقة المعدة والتهاب القولون والوقاية من الجفاف.
يمكن لشاي الشمر البسيط أن يحسن عملية التمثيل الغذائي، فهى غنية بالعناصر الغذائية وكذلك الإنزيمات التي يمكن أن تحسن عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي وتعزز فقدان الوزن، كما أنه يساعد في تخفيف الانزعاج الناجم عن الانتفاخ والإمساك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 5 مشروبات صحية تحميك من مشاكل الجهاز الهضمى والانتفاخ
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق