المدارس تبدأ تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى الأحد المقبل



تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام

حددت بعض المدارس الثانوى الأسبوع المقبل 7 نوفمبر الجارى بدء مواعيد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، حيث خصصت المدارس يوما لكل صف دراسى لتسليم الأجهزة للطلاب، كما وضعت المدارس توقيتات أخرى للطلاب الذين سوف يتخلفون عن الاستلام فى المواعيد الأصلية لاستلام الأجهزة.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم قرابة 635 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحة أن المديريات بدأت فى استلام الأجهزة ومستمرة حتى 10 نوفبر المقبل.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى ستعقد إلكترونيا، وستكون أسئلة على غرار أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الماضى تقيس الفهم والتحليل فى إطار تطبيق نواتج التعلم.

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وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عددا كبيرا من طلاب الصف الأول الثانوى العام انتهوا من سداد قيمة تأمين أجهزة التابلت فى مكاتب البريد استعدادا لاستلام الأجهزة، بعد انتهاء إجراءات تسليم الأعداد المطلوبة للمديريات والإدارات والمدارس، مؤكدة أن الطالب الذى سدد قسط التأمين يتسلم الجهاز من المدرسة بعد قيامه بإجراءات معينة من خلال المدرسة؛ أبزرها توقيعه على إقرار استلام وتقديمه إيصال سداد قيمة التأمين وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.ووجهت وزارة التربية والتعليم، الطلاب بضرورة الاعتماد على أكثر من مصدر فى المذاكرة لفهم طرق التقييم، والتعامل مع أسئلة الامتحانات بسهولة، موضحة أن التقييم يقوم على فكرة تغيير أسئلة الامتحانات تكون جميعها اختيارات من متعددة، كما تقيس الأسئلة مدى فهم الطالب للمعلومات وتحليلها والتعامل معها، كما تتطلب الأسئلة الجديدة أن يبتعد طالب الصف الأول الثانوى عن طريقة المذاكرة التى اتبعها فى مرحلة التعليم الأساسى، ليسلك طريقة جديدة تعتمد على الفهم وتحليل المعلومة.